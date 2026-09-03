Vier Kaufempfehlungen: Berenberg startet Coverage von Billionen Dollar SpaceTech-Markt

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Berenberg startet SpaceTech-Coverage mit vier Buy-Ratings: Bis 2030 soll der Markt auf über 1 Billion USD wachsen - Startkapazitäten, Verteidigung und Datenmonetarisierung treiben den Megatrend.

Die Privatbank Berenberg startet die Coverage der kommerziellen Raumfahrt und prognostiziert ein Marktwachstum auf über eine Billion US-Dollar bis 2030. Getrieben von explodierenden Verteidigungsbudgets und extrem knappen Raketenkapazitäten wandelt sich der SpaceTech-Sektor vom Nischenthema zum hochprofitablen Wachstumsmarkt mit hohen Markteintrittsbarrieren.

Gleich vier Pioniere starten mit einer klaren Kaufempfehlung ("Buy"): Während AST SpaceMobile beim weltweiten Satellitenfunk für Handys das höchste Kurspotenzial aufweist, profitiert Rocket Lab von der massiven Start-Verknappung. Ergänzt werden die Top-Picks von den Aufklärern Planet Labs und HawkEye 360. Erfahren Sie jetzt, welche Kurstreiber die Favoriten antreiben.

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Berenberg startet Coverage von Billionen Dollar SpaceTech-Markt

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