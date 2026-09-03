Bitcoin Kurs 2026: BTC springt 24 Prozent auf $81.455, doch smartes Geld setzt jetzt auf diesen Presale

Anzeige / Werbung

Der Bitcoin Kurs legte im August 2026 rund 24 Prozent zu, der stärkste August seit 2017. US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen in einer Woche 1,92 Milliarden Dollar an, die höchste Wochenbilanz seit Oktober 2025, und im ganzen Monat über 3,5 Milliarden Dollar. Strategy, ehemals MicroStrategy, kehrte nach zehn Wochen Pause zum Kauf zurück und sicherte sich 4.603 BTC für 370 Millionen Dollar. BTC kletterte am 28. August auf ein Dreimonatshoch von 81.455 Dollar, bevor Warshs Aussagen in Jackson Hole den Kurs zurückdrückten. Aktuell notiert BTC bei rund 78.838 Dollar. Für einen Vermögenswert mit 1,58 Billionen Dollar Marktkapitalisierung sind 24 Prozent stark, doch sie verändern kein Leben. Die größten Renditen eines Zyklus entstehen längst woanders.

Bitcoin Kurs im August: Rekord-ETF-Zuflüsse und Strategys Rückkehr als Treiber

Laut Bloomberg zogen die US-Spot-Bitcoin-ETFs in der Woche bis zum 22. August netto 1,92 Milliarden Dollar an, die stärkste Wochenbilanz seit Oktober 2025. Im ganzen August übertrafen die Zuflüsse laut SoSoValue 3,5 Milliarden Dollar, der beste Monat des Jahres, und kehrten damit die Abflüsse der ersten Jahreshälfte um. BlackRocks IBIT vereinte davon rund 1,33 Milliarden Dollar auf sich. Neun Zuflusstage in Folge endeten erst am 28. August mit einem Abfluss von 202 Millionen Dollar.

Der Kurs stieg von rund 63.000 Dollar Mitte August auf das Hoch von 81.455 Dollar, wie BeInCrypto berichtete. Strategy kaufte zwischen dem 24. und 30. August 4.603 BTC für 369,7 Millionen Dollar, finanziert über den Verkauf eigener Aktien, beendete damit eine zehnwöchige Pause und hält nun 845.050 BTC. Michael Saylor kündigte den Wiedereinstieg am 30. August mit einem Zwei-Wort-Post auf X an, nachdem das Unternehmen den Sommer über netto verkauft hatte.

Doch in Jackson Hole fand die Rally ihren Deckel. Fed-Chef Kevin Warsh signalisierte, die Geldpolitik könne restriktiv bleiben, solange die Inflation über zwei Prozent liegt, und die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September kletterte laut CME-FedWatch auf rund 66 Prozent. BTC fiel auf 78.838 Dollar zurück, und die Anleger blicken nun auf die Fed-Sitzung Mitte September. CoinCodex erwartet 80.137 Dollar bis Monatsende, ein Plus von unter zwei Prozent. Solide für ein Billionen-Dollar-Asset, aber die höchsten Renditen eines Zyklus entstehen nicht bei den Schwergewichten, sondern bei Projekten vor ihrem ersten Börsenlisting.

Pepeto: Warum Händler im Presale den nächsten 100x-Kandidaten sehen

Während Institutionen Milliarden in Bitcoin schieben und einstellige Renditen ernten, verschieben manche Händler Kapital in ein Projekt, das noch keinen öffentlichen Kurs hat. Pepeto ist das Ergebnis, wenn ein Meme-Coin aufhört, ein Versprechen zu verkaufen, und anfängt, Zugang zu verkaufen. Die Börse erhebt keine Gebühren, Halter handeln über den Vermögenswert, den sie besitzen, und weil die Bridge Positionen über Blockchains bewegt, ohne dass Wert verloren geht, folgt die Liquidität den Käufern.

Der Screener liest jeden Vertrag, bevor die Wallet ihn berührt, sodass das Risiko, das die meisten Meme-Coin-Käufer auslöscht, im Vorfeld erkannt wird. Deshalb sind schon über 10,38 Millionen Dollar eingegangen, die Codebasis wurde vor dem Start von SolidProof auditiert und verifiziert, und der Schöpfer des originalen Pepe führt das Team. CNN berichtete einst über eine Shiba-Inu-Wallet, die 8.000 Dollar in sieben Monaten in 9 Millionen verwandelte, und über einen PEPE-Käufer, der aus 251 Dollar ein Vermögen machte.

Der Unterschied ist entscheidend, denn diese Coins hatten kein Produkt im Rücken, Pepeto schon. Das Listing erschafft den Nutzen nicht, es lässt den Markt nur bepreisen, was heute schon läuft. Wer jetzt 770 Dollar zum aktuellen Preis einsetzt, hält bei einem 100x-Szenario 77.000 Dollar und bei 300x sogar 231.000 Dollar, und mit jedem Tag wird diese Spanne schmaler.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt mit dem stärksten August seit 2017, dass die Bullen durch jeden Rücksetzer kaufen, doch das Schwergewicht bringt nur einstellige Multiplikatoren. Pepeto baut parallel weiter, über 10,38 Millionen Dollar sind drin, und wer frühere Zyklen erlebt hat, kennt das Muster: Das Fenster öffnet sich einmal, die Mehrheit zögert, und die wenigen, die einsteigen, kassieren später die Renditen. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase, das Binance-Listing rückt näher, und 770 Dollar heute stehen bei 300x für 231.000 Dollar. Wer wartet, zahlt in der nächsten Phase mehr. Der Startschuss kann jederzeit fallen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist Pepeto und wie funktioniert der Presale?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt mit gebührenfreier Börse, Cross-Chain-Bridge und Vertrags-Screener, das im Presale bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Die Codebasis wurde vollständig von SolidProof geprüft, und der Schöpfer des originalen Pepe leitet das Team. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase bis zum Binance-Listing, alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.