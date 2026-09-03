DJ Schnabel könnte EZB vorzeitig Richtung IWF verlassen - Zeitung

DOW JONES--EZB-Direktorin Isabel Schnabel will laut einem Zeitungsbericht die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Ende ihrer Amtszeit verlassen und den Deutschen Tobias Adrian beim Internationalen Währungsfonds (IWF) beerben. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungs- und Finanzkreise berichtet, verhandelt die Ökonomin derzeit mit dem IWF darüber, die Leitung der Abteilung Märkte zu übernehmen. Schnabel würde damit beim anstehenden Umbau der EZB-Führungsspitze definitiv keine Rolle mehr spielen. Eine EZB-Sprecherin lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab.

Schnabel gehört dem EZB-Direktorium seit 2020 an und ist dort für Marktoperationen, Forschung und Statistik zuständig. Adrian war bis vor kurzem Leiter der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte des IWF. Schnabels Amtszeit im EZB-Direktorium endet offiziell am 31. Dezember 2027. Sie gilt als Verfechterin einer konsequenten Inflationsbekämpfung und hat sich zuletzt für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen.

Ihre Chancen, die am 31. Oktober 2027 aus dem Amt scheidende EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu beerben, galten jedoch als gering, weil Tätigkeiten im EZB-Direktorium auf acht Jahre begrenzt sind. Zudem wird schon die EU-Kommission von einer Deutschen geleitet. Lagarde hat ihre Bereitschaft angedeutet, vorfristig aus dem Amt zu scheiden. Die Amtszeit von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane endet im Juni 2027.

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DJG/hab/apo

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September 03, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)

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