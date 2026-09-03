Haier, Delivery Hero und Nagarro: Drei Aktien am Deutschen Börsenparkett, für die Übernahmeangebote vorliegen. Bei denen sich die Aktionäre entscheiden müssen. Und doch gibt es ganz unterschiedliche Situationen, verschiedene Strategien - und Fristen. Überblick - Lohnt es sich? Kommt mehr? Handlungsbedarf? Gleich für drei relativ oft diskutierte Unternehmen liegen derzeit Übernahme- oder Rückkaufangebote vor: Haier Smart Home D-Aktien, Delivery Hero und Nagarro. Für Aktionäre stellt sich die konkrete Frage: Jetzt über die Börse verkaufen, das Angebot annehmen oder die Restlaufzeit aussitzen? Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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