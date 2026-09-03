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|13:38
|Oppmann Immobilien AG: "Naht der Squeeze-Out?" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|im Anhang finden Sei einen Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal zur Gesellschaft.Anhang: NWJ202608.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|05.08.
|Oppmann Immobilien AG - HV-Bericht von GSC RESEARCH
|den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HV-Bericht%20Oppmann%20Immobilien%20AG%20%28GSC%20Research%29.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|17.06.
|Oppmann Immobilien AG - HV am 28.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 28. Juli 2026 in der Bayerischen Wirtschaft, hbw ConferenceCenter, Münchner Saal, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München um 10:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag...
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