Straubing (ots) -Gute Mitarbeiter zu finden wird für viele Unternehmen immer schwieriger. Gleichzeitig reichen Obstkorb, Gratis-Kaffee und Homeoffice längst nicht mehr aus, um Bewerber zu überzeugen. Gefragt sind echte Vorteile, die den Alltag spürbar verbessern. Eine betriebliche Krankenversicherung kann genau das leisten. Sie ermöglicht Zugang zu Gesundheitsleistungen, die gesetzlich Versicherte oft selbst bezahlen müssen oder auf die sie lange warten.Wer seinen Mitarbeitern Gesundheitsleistungen bietet, schafft einen Mehrwert, den viele jeden Monat direkt spüren. Hier erfahren Sie, welche zehn Leistungen besonders gefragt sind, welche Kosten die gesetzliche Krankenversicherung häufig nicht übernimmt und warum sich die bKV zu einem der stärksten Benefits im Wettbewerb um Fachkräfte entwickelt hat.Welche Leistungen über die GKV hinaus möglich werdenDie gesetzliche Krankenversicherung sichert eine medizinische Grundversorgung ab. Dennoch stoßen viele Versicherte im Alltag immer wieder auf Grenzen. Konkret zeigt sich das beispielsweise an den folgenden Problemen: Chefarztbehandlung und Einbettzimmer im Krankenhaus bleiben gesetzlich Versicherten ohne Zusatzversicherung oder Selbstzahlung verwehrt. Hochwertige Sehhilfen wie Brillen und Kontaktlinsen werden von der GKV seit Jahren kaum noch erstattet. Gleiches gilt für Heilpraktikerleistungen, Osteopathie und alternative Behandlungsmethoden. Ein großes Thema ist darüber hinaus der Zahnersatz. Viele Menschen schieben Behandlungen über Jahre auf, weil die GKV-Erstattung zu gering ist und die Eigenanteile schmerzen.Hinzu kommt ein weiterer entscheidender Faktor: Gesetzlich Versicherte warten meist Monate oder länger auf einen Termin beim Spezialisten. In vielen Fällen fehlt ihnen außerdem der Zugang zu Diagnostik und Behandlungen. Es wird ihnen schlichtweg nicht angeboten, weil verfügbare Kapazitäten zuerst für Selbstzahler geöffnet werden.Was Privatpatientenstatus in der Praxis bedeutetGenau hier setzt die betriebliche Krankenversicherung (bKV) an. Während die GKV das Notwendige abdeckt, kümmert sich die bKV um das Sinnvolle. In der Praxis bedeutet dies: höhere Geschwindigkeit, Qualität und Wahlfreiheit. Geschwindigkeit zeigt sich vor allem beim Facharzt. Denn Terminfenster sind für Privatpatienten anders geöffnet als für gesetzlich Versicherte, und das ist keine Vermutung, sondern eine gelebte Realität in jeder Arztpraxis.Qualität meint nicht bloß Komfort, sondern konkrete Rahmenbedingungen einer besseren Versorgung: Chefarztbehandlung, moderne Diagnostik, Einzelzimmer. Diese Faktoren können Behandlungsergebnisse beeinflussen. Wahlfreiheit wiederum bedeutet, den empfohlenen Arzt wählen zu können - und nicht denjenigen, bei dem gerade noch ein Kassenplatz frei ist. Besonders relevant ist, dass die gesetzliche Krankenversicherung bestehen bleibt. Der Mitarbeiter erhält lediglich einen zusätzlichen Privatpatientenstatus - ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeit.Eine betriebliche Krankenversicherung wirkt dabei nicht punktuell, sondern sie wirkt täglich. Ein Jobrad steht in der Garage, eine Gehaltserhöhung ist nach drei Monaten selbstverständlich. Die bKV wird in dem Moment relevant, in dem es dem Mitarbeiter nicht gut geht - also genau dann, wenn er am vulnerabelsten ist und am stärksten wahrnimmt, wie sein Arbeitgeber mit ihm umgeht. Wer mit Schmerzen wochenlang auf einen Termin wartet, verbindet diese Erfahrung unweigerlich mit dem Arbeitgeber. Wer dagegen in wenigen Tagen beim Spezialisten sitzt, weil der Arbeitgeber diesen Zugang ermöglicht, erlebt das als direkte Wertschätzung. Kein Mitarbeiter verlässt freiwillig einen Arbeitgeber, der ihm Privatpatientenstatus schenkt.Die zehn stärksten Vorteile einer bKV aus Sicht eines Mitarbeiters:Welche Leistungen Mitarbeiter im Alltag tatsächlich als besonders wertvoll empfinden, zeigt sich meist erst im konkreten Bedarfsfall. Die folgenden zehn Vorteile zählen aus Mitarbeitersicht zu den wichtigsten:1. Facharzttermin in 2 bis 5 Werktagen statt vier bis acht Wochen Wartezeit - der spürbarste Unterschied im Alltag.2. Kein GKV-Wechsel nötig - der Mitarbeiter behält seine gesetzliche Krankenversicherung und bekommt zusätzlich Privatpatientenstatus.3. Keine Gesundheitsprüfung - auch Mitarbeiter mit Vorerkrankungen sind sofort und vollständig versichert.4. Zahnersatz ohne hohe Eigenanteile - Behandlungen, die viele über Jahre hinweg aufschieben, werden endlich zugänglich.5. Chefarztbehandlung im Krankenhaus - bessere Behandlungsqualität, direkte Kommunikation mit dem leitenden Arzt.6. Einbettzimmer - Ruhe, Privatsphäre und schnellere Genesung statt Mehrbettzimmer-Alltag.7. Hochwertige Sehhilfen - Brillen und Kontaktlinsen werden erstattet, die die GKV längst nicht mehr übernimmt.8. Psychologische Beratung und Coaching - vertraulicher Zugang ohne lange Warteliste.9. Heilpraktiker- und Alternativmedizin-Leistungen - Osteopathie, Naturheilkunde, Akupunktur: Leistungen, die die GKV nicht erstattet.10. Sofortiger Schutz ab Tag eins - keine Wartezeiten, keine Ausschlussfristen, auch laufende Behandlungen werden übernommen.Über Georg Soller:Georg Soller ist Gründer und CEO der Georg Soller Unternehmensgruppe, die sich auf Unternehmensversicherungen, Beratung und Mitarbeiterbenefits spezialisiert hat. Sein Fokus liegt auf digitalen, transparenten und individuellen Absicherungskonzepten für Unternehmen. Mit strukturierten Lösungen und branchenspezifischen Modellen unterstützt er Firmen dabei, Risiken zu minimieren und Prozesse effizient zu steuern. 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