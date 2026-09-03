Parallel dazu startet der Tech-Konzern mit dem "Fairwind Program" eine neue Sicherheitsinitiative. Diese richtet sich an ausgewählte Partnerunternehmen und erinnert an Projekte anderer KI-Anbieter. Kurz nachdem Anthropic Mythos 5.1 und Fable 5.1 auf den Markt gebracht hat, veröffentlicht Google jetzt ebenfalls zwei neue Modellversionen. Diese basieren auf demselben Grundmodell, sind aber unterschiedlich optimiert. Während Gemini 3.8 Flash den Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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