Frankfurt am Main (ots) -Es war das erhoffte Basketball-Fest. Zwei Tage lang zeigte sich internationaler 3X3-Basketball mitten in der Frankfurter City von seiner spannenden und abwechslungsreichen Seite. Attraktiver Basketball, ein buntes Rahmenprogramm mit DJ, Dance Teams, einem Show-Match der BBL-Profis und einer Live-Performance des international erfolgreichen Rappers Tkandz sorgten jeweils bis in die Nacht für eine fröhliche und stimmungsvolle Atmosphäre auf den Zuschauerrängen. Zudem bot das weite und offene Rund der Eventanlage Tausenden Frankfurtern die Möglichkeit, "im Vorbeigehen" internationale Basketball-Luft zu schnuppern. Zwei Tage, die beste Werbung für den Sport in Frankfurt boten und auch Oberbürgermeister Mike Josef begeisterten, der es sich nicht nehmen ließ, am zweiten Tag persönlich vorbeizuschauen und dabei im Interview auf dem Centercourt zu bekräftigen, dass Veranstaltungen wie die 3X3 Open einen wichtigen Beitrag leisten, Frankfurt als aktive Sportstadt zu profilieren und dabei eindrucksvoll vermitteln, wie vielfältig und lebendig Sport in unserer Stadt sein kann.Der zweite Tag stand dabei ganz im Zeichen der Jagd nach dem begehrten Ticket für das Masters-Turnier in Dequing (China). Nach dem Qualifikationsturnier am Vortag, bei dem sich das Team aus Oldenburg und eine U17-Auswahl des DBB in beeindruckender Manier die beiden letzten Startplätze für das Hauptturnier sichern konnten, ging es am gestrigen Mittwoch ab 16 Uhr um die Chance, als Turniersieger bei einem der Top-Events der FIBA World Tour an den Start gehen zu können. Das 3X3-Team der SKYLINERS wurde seiner Favoritenrolle in den Gruppenspielen und im Halbfinale absolut gerecht, musste sich aber am Ende in einem packenden und teilweise dramatischen Finale dem Team Sparkasse Bochum geschlagen geben.Neben dem Gastgeber und den beiden Qualifikanten zählten Teams aus Polen (Legia Krakau), Serbien (Sabac) und Bochum ebenso zum Teilnehmerfeld, wie eine weitere U17-Nationalmannschaft und Pachunga 3X3, der zweite Lokalmatador neben den SKYLINERS 3X3.Die SKYLINERS zogen mit drei deutlichen Siegen in ihrer Gruppe gegen Oldenburg, eines der beiden DBB-Teams sowie Sabac souverän ins Halbfinale ein. Oldenburg folgte als Gruppenzweiter in die Runde der letzten vier Teams. In der Gruppe B konnte sich Bochum mit drei Siegen als Gruppenerster durchsetzen, Zweiter wurden das polnische Team aus Krakau. In den Halbfinals gewannen die SKYLINERS und Bochum klar gegen Krakau und Oldenburg.Im Finale erwischten die SKYLINERS um ihren Routinier Stefan Kojic jedoch keinen guten Start, schnell führten das Bochumer Team, das die erkämpfte Führung bis zur Schlusssirene nicht mehr abgab. Immer wieder kamen die Frankfurter heran, aber am Ende sicherten sich die Bochumer in einem packenden Finale mit 20:18 den Sieg, die Prämie und das Ticket für das Masters-Turnier in Dequing.Die sportliche Enttäuschung war dem Frankfurter 3X3-Team zwar anzumerken, konnte das Fazit der SKYLINERS-Organisation allerdings in keiner Weise trüben. Vor allem auch deshalb nicht, weil neben den sportlichen Entscheidungen viele weitere Programmpunkte für Unterhaltung sorgten und die Basketballfans begeisterten. Entsprechend positiv äußerte sich Dr. Gunnar Wöbke (Geschäftsführender Gesellschafter SKYLINERS): "Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wollten wir das Event weiterentwickeln und auf ein neues Level bringen. Sportlich, organisatorisch und medial. Wir wollten Frankfurt bewegen und begeistern. Ich denke, das ist uns gelungen. Unser besonderer Dank gilt der Stadt Frankfurt am Main, der Stabsstelle Stadtmarketing, ohne deren Unterstützung ein Event dieser Dimension nicht darstellbar wäre. Vielen Dank auch an unsere langjährigen Partner, die uns gewohnt tatkräftig unterstützt haben, die 3X3 Open erfolgreich zu gestalten. Wir freuen uns schon jetzt auf die dritte Auflage in 2027!"Pressekontakt:Frank Feldmannm: + 49 171 17 90 100e: feldmann@skyliners.deOriginal-Content von: SKYLINERS 3 x 3 GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183260/6345102