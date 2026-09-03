Die WWK Lebensversicherung a. G. überzeugt erneut im aktuellen Test fondsgebundener Direktversicherungen für die betriebliche Altersvorsorge der Fachzeitschrift €uro Als einziger Versicherer erhielt die WWK die Bestnote "Hervorragend". Im Fokus stand die speziell für die Anforderungen der betrieblichen Altersversorgung weiterentwickelte Fondsrentengeneration mit der aktuellen Tarifversion FVG25DV. Für die Bewertung der Produktqualität griff €uro auf Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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