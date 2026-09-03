Seit einem halben schafft die Uber-Aktie nicht mehr den Sprung über die Marke von 80 US$. Können ihr diese Nachrichten den notwendigen Schwung dafür geben oder ist die Aktie des Mobilitätsdienstleisters momentan einfach keinen Kauf wert? Drei wichtige Neuigkeiten Bei Uber gibt es dieser Tage gleich drei wichtige News zu berichten, die durchaus das Zeug dazu haben, dem Kurs der Uber-Aktie endlich den entscheidenden Schubser über die 80 US$-Marke zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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