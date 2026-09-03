Bei Assembly Biosciences läuft es gerade richtig stark. Gestern legte die Aktie noch einmal +4,38% auf 36,72 US$ zu. Vom Tief im Sommer hat sich der Kurs damit inzwischen um rund +50% erholt. Dazu kommen neue Kaufempfehlungen, Fortschritte in der Pipeline und eine deutlich komfortablere Finanzlage. Auch im Chart wurde mit dem Point of Control eine wichtige Marke längst hinter sich gelassen. Gilead bringt ordentlich Fantasie in die Pipeline Ein großer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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