Die Vonovia-Aktie setzt ihre Talfahrt nahezu ungebremst fort und notiert aktuell nur noch bei 18,81 €. Damit ist auch die nächste wichtige Unterstützung bei 19,61 € gefallen und der zuletzt skizzierte Abwärtsfahrplan wird weiter abgearbeitet. Fundamental zeigt sich der Immobilienkonzern deutlich robuster als sein Aktienkurs. Charttechnisch spricht dennoch einiges dafür, dass die Bären noch nicht fertig sind. Immobilienwerte steigen, die Aktie fällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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