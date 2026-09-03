Die MongoDB-Aktie stürzte am gestrigen Mittwoch um -14% in die Tiefe. Was steckt hinter dem Kurseinbruch des Datenbankanbieters und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Die Erwartungen pulverisiert gelegen haben. Sie fielen hervorragend aus und pulverisierten die Erwartung der Wall Street. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 30% gegenüber dem Vorjahr auf 771,8 Millionen US$. Analysten gingen im Vorfeld nur von einem Umsatzwachstum auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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