Ein Patentrechteverwalter befindet sich seit längerem im Streit mit dem Mickey-Maus-Konzern. Es geht um Disneys Streamingtechnik. Nun ging erneut ein Verfahren verloren. Disney hat die nächste Niederlage im Patentstreit mit InterDigital kassiert - und das kann Auswirkungen auf Streamingkunden haben: Die Lokalkammer Düsseldorf des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) sieht ein Patent des Patenverwerters durch den Dienst Disney Plus verletzt. Das teilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n