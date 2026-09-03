Hyperliquid Kurs, HYPE nur 4 Prozent unter dem Rekord und der 6. September entscheidet

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Der HYPE Token ist in wenigen Wochen von rund 57 Dollar in den Bereich von 84 Dollar gesprungen, ein Plus von fast 50 Prozent. Damit fehlen nur wenige Prozent bis zum Allzeithoch von 86,71 Dollar vom 27. August. Ausgelöst hat den Schub die Meldung über Gespräche zum Markteintritt in den Vereinigten Staaten, und der Hyperliquid Kurs hat damit einen mehrmonatigen Abwärtskanal nach oben verlassen. Die nächste Prüfung steht schon am 6. September an, wenn Token im Wert von rund 824 Millionen Dollar frei werden. Entscheidend sind jetzt die frischen Daten, die wichtigen Marken und die Frage, wie viel Luft nach oben bleibt.

Hyperliquid Kurs zwischen Rekordnähe, US Zugang und Rekordrückkäufen

Der Auslöser kommt aus Washington und nicht aus dem Chart. Laut Coinpedia treiben Berichte über Gespräche zwischen Hyperliquid und Payward über einen Zugang zum amerikanischen Markt den Kurs in Richtung Rekord. Der Ausbruch aus dem mehrmonatigen Abwärtskanal rückt damit 90 Dollar und die runde Marke von 100 Dollar in den Blick. Der Token notiert bei rund 83 Dollar, der Marktwert liegt bei etwa 20 Milliarden Dollar. Im Umlauf ist erst gut ein Viertel der maximal 952 Millionen Token.

Die zweite große Kraft ist der Rückkaufmechanismus der Plattform. Nach Daten von crypto.news erreichten Token Rückkäufe 2026 einen Rekordwert von 638 Millionen Dollar, und Hyperliquid führt diese Liste mit rund 1,3 Milliarden Dollar seit dem Start an. Seit dem 26. August fließen dazu 90 Prozent der Zinserträge aus den USDC Reserven in denselben Fonds, jährlich 135 bis 200 Millionen Dollar.

Am 6. September gehen jedoch 9,92 Millionen Token an das Kernteam, ein Prozent der Gesamtmenge und der erste echte Test des Ausbruchs. Selbst das Jahresziel von Arthur Hayes bei 150 Dollar bedeutet von hier rund 80 Prozent, stark für 20 Milliarden Dollar, aber eben eine Rechnung am oberen Ende der Kurve.

Pepeto, der Börsentoken, dessen Chart noch nicht begonnen hat

Am oberen Ende der Kurve rechnet der Hyperliquid Kurs in Prozenten. Die interessantere Frage lautet, wo dieselbe Kurve gerade erst beginnt. HYPE hat gezeigt, was ein Börsentoken leistet, wenn echtes Volumen ankommt, denn der Kurs verdreifachte sich in einem Jahr und brach seinen Rekord. Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten denselben Handel gefunden, bevor es diesen Chart überhaupt gab. Genau das ist Pepeto, ein Börsentoken, der noch zu seinem Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar zu haben ist.

Entwickelt wurde das Projekt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe, während ein früherer Binance Manager das Listing steuert. Der Einstieg liegt damit genau in der Phase, in der Analysten den größten Spielraum nach oben sehen, sobald das Volumen von Binance einsetzt. HYPE musste sich seinen Chart in aller Öffentlichkeit verdienen. Der Chart von Pepeto hat dagegen noch nicht begonnen, und genau dieser Abstand ist der eigentliche Punkt.

Die Plattform gibt dem privaten Händler das, was Insider bisher für sich behalten haben. In jedem Zyklus verschwinden die besten Einstiege, bevor der Chart überhaupt lädt. Hier wechseln Meme Token über die Brücke in Sekunden zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, während die Suchfunktion neue Token zu ihrem ersten Preis anzeigt. Werkzeuge, die Menschen täglich öffnen, sind der Grund, warum mehr als 10,38 Millionen Dollar in einer der härtesten Angstphasen seit 2022 zugeflossen sind.

SolidProof hat den Vertrag bereits vor der ersten Runde geprüft und den gesamten Code verifiziert, weshalb der Vorverkauf als sicher gilt. Die Menge ist fest auf 420 Billionen Token begrenzt, und das Projekt steht inzwischen auf CoinMarketCap, während das Binance Debüt näher rückt. Damit wird das Bild einfach, denn wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, hält genau die Position, die spätere Käufer zu dem Preis abkaufen müssen, den Binance stellt.

Fazit

Der Hyperliquid Kurs zeigt eine starke Plattform, deren Bewegungen aber in Prozenten enden. Pepeto sitzt dagegen dort, wo HYPE saß, bevor der Markt den Namen kannte, und alles Nötige für einen Ausbruch ist bereits vorhanden. Eine funktionierende Börse, eine Prüfung durch SolidProof, der Mitgründer von Pepe und ein näher rückendes Binance Debüt stehen bereit. Die frühesten HYPE Wallets haben in diesem Jahr aus 25 Dollar mehr als 80 Dollar gemacht. Dieselbe Chance liegt bei Pepeto noch im Vorverkauf offen, und sie schließt an dem Tag, an dem Binance den ersten Preis stellt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie geht es mit dem HYPE Kurs im September weiter?

Entscheidend sind 78 Dollar als Unterstützung und 86,71 Dollar als Rekordmarke. Hält die Freigabe vom 6. September, rücken 90 und 100 Dollar in den Blick.

Warum steigen Anleger von HYPE auf Pepeto um?

HYPE bringt von hier bestenfalls rund 80 Prozent, deshalb steigen Anleger, die ein Vielfaches suchen, weiter unten in der Kurve ein. Alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.