Die Deutsche Telekom Aktie rückt durch den Einstieg von Elliott in den Fokus. Der aktivistische Investor soll einen größeren Anteil aufgebaut haben und sich gegen eine mögliche Fusion mit T-Mobile US stellen.Elliott sucht Einfluss Bei der Deutschen Telekom sorgt ein möglicher Einstieg des aktivistischen Investors Elliott für Aufmerksamkeit. Kreisen zufolge hat Elliott einen beträchtlichen Anteil an dem DAX Konzern aufgebaut. Ziel soll es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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