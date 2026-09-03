TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Iran im Fall eines Angriffs mit einer massiven Reaktion gedroht. "Wir würden die gesamte nationale militärische und zivile Infrastruktur im Iran treffen - auch die Energieinfrastruktur - und den Iran tief in die Steinzeit und das Zeitalter der Finsternis zurückversetzen", sagte Katz laut Angaben seines Büros. "Ein iranischer Angriff auf Israel würde uns von jeglichen bestehenden Beschränkungen befreien."

Weiter erklärte er: "Wir beobachten Anzeichen dafür, dass der enorme wirtschaftliche Druck, unter dem der Iran steht, sowie die Angst vor einem Aufstand und dem Zusammenbruch des Regimes das Land zu verzweifelten Maßnahmen treiben könnten."

Katz: Teheran "greift gerne an Feiertagen an"



Am Mittwoch hatte Katz laut einem Medienbericht bereits gesagt, dass sich Israel auf die Möglichkeit eines iranischen Angriffs während der anstehenden jüdischen Feiertage vorbereite. Teheran "greift gerne an Feiertagen an", zitierte die Nachrichtenseite "ynet" den israelischen Verteidigungsminister. Ab dem Abend des 11. September wird das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana gefeiert. Am Abend des 20. September beginnt Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.

Im April hatte es während des jüdischen Pessach-Festes im Zuge des Iran-Kriegs in Israel Angriffe aus Teheran gegeben.

Auch US-Präsident Donald Trump hatte während des Kriegs eine ähnlich lautende Drohung ausgesprochen. "Wir werden sie zurück in die Steinzeit versetzen, wo sie hingehören", sagte er Anfang April. Bei vielen Iranern, auch Regierungsgegnern, löste diese martialische Drohung große Empörung aus./cir/DP/jha