(Monat in der Überschrift und im 1. Satz berichtigt: August)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 3. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:
Prognose Vorwert
EUROZONE
09.15 Uhr
Spanien
S&P Global
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte)
Dienstleistungen 58,8 58,3
09.45
Italien
S&P Global
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte)
Dienstleistungen 53,4 52,5
09.50 Uhr
Frankreich
S&P Global
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte) 48,4 48,4* Dienstleistungen
09.55 Uhr
Deutschland
S&P Global
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte)
Dienstleistungen 48,5 48,5*
10.00 Uhr
Eurozone
S&P Global
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte)
Dienstleistungen 51,7 51,7* Gesamt 52,1 52,1*
11.00 Uhr
Eurozone
Erzeugerpreise
Juli
Monatsvergleich +1,3 -0,3 Jahresvergleich +5,5 +4,6
USA
14.30 Uhr
Außenhandel
Juli
Handelsbilanzsaldo
(Mrd US-Dollar) -90,3 -73,3 Importe
Monatsvergleich +1,2 -1,8 Exporte
Monatsvergleich -0,3 -0,9
Produktivität ex Agrar
Q2 annualisiert +1,4 +1,4 Lohnstückkosten
Q2 annualisiert +1,3 +1,3
Wöchentliche
Erstanträge auf
Arbeitslosenunterstützung
(Tsd) +205 +203
15.45 Uhr
S&P-Einkaufsmanagerindex
Dienstleistungen
August (Punkte) 56,8 56,8*
Einkaufsmanagerindex ISM
Industrie
August (Punkte) 54,1 54,1°
*Erstschätzung
(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)
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