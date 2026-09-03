Straßburg (ots) -
Sterben
Ab 21.09.2026 bis 22.10.2026 auf arte.tv / Mittwoch 23. September ab 22.00 Uhr auf ARTE
Mittwoch 23. September um 22.00 Uhr auf ARTE Spielfilm von Matthias GlasnerZDF/ARTE, Port au Prince Film & Kultur Produktion, Schwarzweiss Filmproduktion, Senator FilmDeutschland 2023, 172 Min.Mit: Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Lilith Stangenberg u.a.
Erstausstrahlung
Die Familie Lunies hat sich über die Jahre verloren, das Leben hat sie auseinandergetrieben. Doch als der Tod in ihr Leben tritt, begegnen sie sich wieder und versuchen, sich einander anzunähern ... Zwischen Schmerz, Streit, schwarzem Humor und unerwarteten Momenten der Nähe erzählt "Sterben" von den Brüchen einer Familie und der Intensität des Lebens angesichts seiner Endlichkeit.
Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/111637-000-A/)
Lars Eidinger - Sein oder nicht Sein
Ab 21.09.2026 bis 22.10.2026 auf arte.tv
Mittwoch, 23. September um 00.50 Uhr auf ARTE Dokumentation von Reiner HolzemerBR/ARTEDeutschland 2022, 53 Min.
Schauspiel-Star Lars Eidinger begeistert das Publikum durch seine Improvisationslust und seine körperliche Spielweise. Er wurde 1976 in Berlin geboren. Seit vielen Jahren feiert er große Erfolge an der Berliner Schaubühne oder als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen. Reiner Holzemer beobachtet den Ausnahmekünstler bei Proben auf der Bühne und bei Dreharbeiten.
Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/104415-000-A/)
Die ursprünlichen geplanten Programme PHOENIX und VOLVEREIS entfallen.
Pressekontakt:
Katja Birnmeier
Referentin für Presse und PR
katja.birnmeier@arte.tv
+33 3 90 14 2152
Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6345151
Sterben
Ab 21.09.2026 bis 22.10.2026 auf arte.tv / Mittwoch 23. September ab 22.00 Uhr auf ARTE
Mittwoch 23. September um 22.00 Uhr auf ARTE Spielfilm von Matthias GlasnerZDF/ARTE, Port au Prince Film & Kultur Produktion, Schwarzweiss Filmproduktion, Senator FilmDeutschland 2023, 172 Min.Mit: Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Lilith Stangenberg u.a.
Erstausstrahlung
Die Familie Lunies hat sich über die Jahre verloren, das Leben hat sie auseinandergetrieben. Doch als der Tod in ihr Leben tritt, begegnen sie sich wieder und versuchen, sich einander anzunähern ... Zwischen Schmerz, Streit, schwarzem Humor und unerwarteten Momenten der Nähe erzählt "Sterben" von den Brüchen einer Familie und der Intensität des Lebens angesichts seiner Endlichkeit.
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Lars Eidinger - Sein oder nicht Sein
Ab 21.09.2026 bis 22.10.2026 auf arte.tv
Mittwoch, 23. September um 00.50 Uhr auf ARTE Dokumentation von Reiner HolzemerBR/ARTEDeutschland 2022, 53 Min.
Schauspiel-Star Lars Eidinger begeistert das Publikum durch seine Improvisationslust und seine körperliche Spielweise. Er wurde 1976 in Berlin geboren. Seit vielen Jahren feiert er große Erfolge an der Berliner Schaubühne oder als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen. Reiner Holzemer beobachtet den Ausnahmekünstler bei Proben auf der Bühne und bei Dreharbeiten.
Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/104415-000-A/)
Die ursprünlichen geplanten Programme PHOENIX und VOLVEREIS entfallen.
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Katja Birnmeier
Referentin für Presse und PR
katja.birnmeier@arte.tv
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