Amaron, die Flaggschiff-Batteriemarke von Amara Raja Energy Mobility Limited (ARE&M), wird seine globale Präsenz auf der Automechanika Frankfurt 2026 stärken, einer der weltweit führenden Fachmessen für den Kfz-Ersatzteilmarkt, die vom 8. bis 12. September 2026 in Frankfurt am Main stattfindet.

Mit einer globalen Präsenz in mehr als 70 Ländern hat sich Amaron als führende Kfz-Batteriemarke in den Schlüsselmärkten im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und Afrika etabliert und baut seine internationale Präsenz durch strategische Märkte, darunter auch Nord- und Südamerika, weiter aus. Gestützt auf international führende Produktionsstätten und eine jährliche Produktionskapazität von über 65 Millionen Kfz-Batterien vereint Amaron exzellente Großserienfertigung, fortschrittliche Technik und eine nachgewiesene Zuverlässigkeit, um langlebige und technologisch fortschrittliche Energielösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen an Mobilität und Transport gerecht werden.

Während die Mobilitätsökosysteme weltweit einen raschen Wandel durchlaufen, der von Elektrifizierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und sich wandelnden Kundenerwartungen angetrieben wird, setzt sich Amaron weiterhin für die Entwicklung zukunftsfähiger Energielösungen ein, die den Transportbedürfnissen der nächsten Generation gerecht werden.

Auf der Messe wird Amaron ein umfassendes Portfolio an Hochleistungsbatterielösungen präsentieren, die vielfältigen Mobilitäts- und Anwendungsanforderungen gerecht werden, darunter:

SLI-, EFB- und AGM-Batterien für Personenkraftwagen

für Personenkraftwagen Deep-Cycle- und Marine-Batterien für Boote und Yachten

für Boote und Yachten Hiway-Batterien für Lkw und schwere gewerbliche Anwendungen

Zu diesem Anlass erklärte Divakar Sukumaran, Chief Business Officer, Automotive International, Amara Raja Energy Mobility Limited:

"Europa stellt für Amaron eine bedeutende Wachstumschance dar und ist ein wichtiges Kapitel auf unserem Weg zur globalen Expansion. Unsere Teilnahme an der Automechanika Frankfurt verfolgt das klare Ziel, europäischen Kunden und Branchenakteuren die erstklassige Batterietechnologie von Amaron vorzustellen und starke Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie aufzubauen."

Über Amara Raja Energy Mobility Limited

Amara Raja Energy Mobility Limited (ARE&M) umfasst ein breit gefächertes Spektrum an Lösungen und Produkten, darunter Energiespeicherlösungen, die Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen, eine große Auswahl an Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, die Montage von Lithium-Ionen-Akkupacks, Schmierstoffe für den Automobil- und Industriebereich sowie die Erforschung neuer chemischer Zusammensetzungen. Die Industrie- und Automobilbatterien von Amara Raja sind in über 70 Ländern weltweit erhältlich.

Amaron, die Flaggschiff-Marke des Unternehmens für Kfz-Batterien, ist weltweit für ihre leistungsstarken Produkte, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und eine starke Präsenz im Aftermarket bekannt. Mit dem Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit setzt Amaron weiterhin Maßstäbe bei Kfz-Batterien, Energiespeichern und Mobilitätslösungen.

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Contacts:

Avinash Duvapelly Kashyap

Brand, PR Corporate Communications, Amara Raja

Kontakt: dak2@amararaja.com