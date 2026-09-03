Essen (ots) -Anlässlich des Südtiroler Speckfests auf dem Kronplatz laden SkyAlps und Merano Speck die Passagiere der Airline auf allen Flügen mit Start und Landung in Bozen am 26. und 27. September zu einem hochwertigen Bordservice ein: Verkostet wird Merafino Südtiroler Speck g.g.A., um den sich auch beim traditionellen Speckfest alles dreht.Der Südtiroler Speck "Merafino" von Merano Speck wird nach klar vom Südtiroler Speck Konsortium festgelegten Regeln für die geschützte geographische Angabe und einem gut behüteten Familienrezept in Naturns hergestellt. SkyAlps und Merano Speck möchten an diesem Wochenende ihre Gäste mit der Aktion auf insgesamt 38 Flügen ganz nach Südtiroler Lebensart mit hochwertigen Qualitätsprodukten verwöhnen. So beginnt das Reiseerlebnis mit Speckpaketen und Grissini bereits an Bord. Die private Südtiroler Fluggesellschaft feierte im Juni dieses Jahres ihr fünfjähriges Bestehen. Sie verbindet Bozen mittlerweile mit sechs Zielen in Deutschland und rund 30 Zielen in Europa. SkyAlps fliegt mehrmals pro Woche in knapp zwei Stunden unter anderem von Berlin, Düsseldorf oder Hamburg in die beliebte Urlaubsregion direkt nach Bozen. Wer schnell ist, kann sich noch ein Ticket für einen Flug zum Speckfest sichern.Aus der Urlaubsregion in die WeltDie Erfolgsgeschichte von Merano Speck begann 1989 mit der Wanderleidenschaft von Albert und Inge Rauch in Naturns. "Wir haben uns damals direkt in die wunderbare Natur, die Südtiroler Tradition und natürlich den Speck verliebt", schwärmt Inge Rauch, Geschäftsführerin der Merano Speck AG und der Essener R&S Vertriebs GmbH, die für die Distribution in Deutschland verantwortlich ist. "Die Lebensart und das traditionelle Handwerk haben uns sofort begeistert und es war und ist unser Traum, die regionalen Spezialitäten mit unserem eigenen Südtiroler Speck in die Welt zu tragen", so Inge Rauch. Für ihren Sohn Ingmar Fritz Rauch, Mitinhaber und Prokurist der R&S Vertriebs GmbH, schließt sich mit der Zusammenarbeit mit SkyAlps ein Kreis. Er nutzt die Fluglinie regelmäßig selbst: "Die schnelle und komfortable Verbindung nach Südtirol ist für mich ein Stück Lebensqualität. Dass wir am letzten September-Wochenende Merano Speck an Bord anbieten, passt perfekt zu unserer Vision, die Südtiroler Lebensart zu teilen. Und wer weiß, vielleicht schmeckt sie über den Wolken noch besser", schmunzelt er.Die Blume des SpecksDie besondere Kombination aus kurzer, kalter Räucherung über Buchenholz und der nachfolgenden monatelangen Reifung in der Bergluft sorgt für das einzigartige Aroma des Schinkenspecks und für die Edelschimmelschicht, die sogenannte "Blume des Specks". Die Produkte von Merano Speck unterscheiden sich - neben der eigenen Komposition aus Salz, Kräutern und Gewürzen, mit der sie von Hand eingerieben werden - durch eine besonders aufwändige Edelschimmelbehandlung. Denn bei Merano Speck wird nur kurz geräuchert und umso länger gereift. Der Edelschimmel wird von Hand abgewaschen und der Speck muss dann nochmal nachtrocken. Ein zusätzlicher Arbeitsschritt, der sich geschmacklich lohnt. Um die Wertigkeit dieses anspruchsvollen Prozesses zu kennzeichnen, hat Merano Speck die Blume fest in seine Wortbildmarke integriert. Die Anzahl der abgebildeten Blumen auf der Verpackung steht dabei für die Monate der Reifung und ist ein sichtbares Qualitätsversprechen.Über die R&S Vertriebsgruppe1964 gründete Albert Rauch die Albert Rauch GmbH und legte damit die Basis für die spätere R&S Vertriebsgruppe, die Rauch 1988 gemeinsam mit den Firmen Oberland in Bayern und Fleigro in Baden-Württemberg ins Leben rief. Die R&S Gruppe ist heute mit einem großen Sortiment von über 600 verschiedenen Wurst- und Schinken-Spezialitäten sowie Markenfleisch-Produkten aus ganz Europa eines der führenden deutschen Vertriebsunternehmen in diesem Bereich. Dazu kommen US-amerikanisches und fernöstliches Frischfleisch. Der erwirtschaftete Gesamtumsatz lag 2025 bei 190 Millionen Euro. Der Handel mit Originalen aus ganz Europa und das Thekengeschäft bilden dabei den Schwerpunkt. 2026 wurde die Essener R&S Vertriebs GmbH zum vierten Mal zum Top 100-Innovator des Jahres gekürt. Die Auszeichnung erhalten mittelständische Unternehmen für ihre herausragende Innovationskraft.Weitere Informationen unter: www.rs-europa.com und www.merano-speck.comÜber SkyAlpsSkyAlps ist eine italienische Fluggesellschaft mit Sitz und Drehkreuz am Flughafen Bozen. 2021 gegründet, verbindet sie inzwischen über 30 Städte in Europa mit Direktflügen. Die gesamte Flotte besteht aus DASH-8 Q-400-Flugzeugen - Maschinen mit Turboprop-Antrieb für Kurz- bis Mittelstreckenflüge mit einer maximalen Kapazität von 76 Sitzen. Mit 2,3 Litern pro Passagier pro 100 geflogenen Kilometern sparen die DASH-8 Q-400 im Vergleich zu anderen Regionaljets bis zu 50 Prozent an Emissionen ein.Weitere Informationen unter: www.skyalps.com.Bildunterschrift 1Ingmar Fritz Rauch und Inge Rauch, Management Merano Speck AG und R&S Vertriebs GmbH, freuen sich auf ihren Flug mit SkyAlps von Düsseldorf nach Bozen auf der Reise zu Merano Speck.Bildunterschrift 2Merano Speck-Paket mit Südtiroler Merafino Speck g.g.A. für die Fluggäste von SkyAlps auf Flügen von und nach Bozen zum Südtiroler Speckfest am 26. und 27. September. Bild hier: https://files.seidl-agentur.com/index.php/s/SKZZ3LGZKocLbA9Pressekontakt:Redaktionsbüro R&S Spezialitäten c/o Seidl PR & MarketingDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: medien@seidl-agentur.comHerausgeberR&S Vertriebs GmbHIngmar RauchIm Teelbruch 8745219 Essenwww.rs-europa.comOriginal-Content von: Merano Speck AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183262/6345169