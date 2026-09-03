Leipzig (ots) -Ein tödlicher Wohnungsbrand, zahlreiche Ungereimtheiten und eine Mauer des Schweigens: Am 1. September haben in Magdeburg die Dreharbeiten für den neuen "Polizeiruf 110" mit dem Arbeitstitel "Die Wütende" begonnen. Der Film ist einer von zwei neuen "Polizeiruf 110"-Produktionen des MDR, die noch in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt gedreht werden.Zum Inhalt:Als die 34-jährige Nicole "Nicki" Schlesinger (Nina Gummich) bei einem Wohnungsbrand ums Leben kommt, scheint der Fall schnell geklärt: Alkohol, eine Zigarette, ein tragischer Unfall. Doch Kriminalhauptkommissarin Brasch (Claudia Michelsen) stößt auf zahlreiche Ungereimtheiten. Die Obduktion weist auf massive Gewalteinwirkung vor dem Brand hin, zudem deuten Spuren auf den Einsatz eines Brandbeschleunigers. Immer mehr Hinweise sprechen dafür, dass Nicki nicht Opfer eines Unglücks, sondern eines Verbrechens wurde.Als Brasch die letzten Stunden im Leben der Toten rekonstruiert, rücken die Polizeibeamten Martin Gellert (Willi Geitmann) und René Grabowski (Enno Trebs) sowie ihre Kollegin Melanie Degenhardt (Stephanie Amarell) in den Mittelpunkt ihrer Ermittlungen.Während Brasch versucht, die widersprüchlichen Ereignisse rund um Nickis Tod aufzuklären, stößt sie zunehmend auf Schweigen, Loyalitätskonflikte und Widerstände innerhalb der eigenen Reihen."Die Wütende" ist eine Auseinandersetzung über Macht, institutionelle Gewalt und die Frage, wem Glauben geschenkt wird, wenn die Wahrheit unbequem wird.Das Drehbuch für den Krimi stammt von Jan Braren, Regie führt Alex Schaad. Vor der Kamera von Max Preiss stehen neben Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp auch Nina Gummich, Henning Peker, Stephanie Amarell, Willi Geitmann, Enno Trebs, Jörg Witte, Lina Rusnak, Philipp Boos und Petra Hartung u. v. m. Gedreht wird noch bis Ende September in Magdeburg und Umgebung.Der "Polizeiruf 110" ist eine Produktion der 42film im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für Das Erste. Produzenten sind Eike Goreczka und Christoph Kukula. Ausführende Produzentin ist Iris Kiefer, Producerin Susanna Enk. Die Redaktion im MDR verantwortet Denise Langenhan."Die Wütende" (AT) ist einer von zwei neuen Magdeburger "Polizeiruf 110"-Filmen, die noch in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt im Auftrag des MDR produziert werden. Die Dreharbeiten für den zweiten Film, "Hilferuf" (AT), sollen im November beginnen. Die Sendetermine für die beiden Filme stehen derzeit noch nicht fest.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6345167