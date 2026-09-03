Der heiße Börsenmonat September ist eingeläutet. Überschrift zu unserer Sendung mit Hans A. Bernecker: "Die Herbstwette: 15 % Verlust gegen 40 % Gewinn". Die eigentliche Hauptsendung gibt es bereits im kostenpflichtigen Bernecker.TV über unsere Website (Beitragslänge mehr als 38 Minuten). Die verkürzte FreeTV-Variante steht für heute auf unserem YouTube-Kanal zur Veröffentlichung an. Bitte vormerken und gerne reinschauen:
Donnerstag, 03.09.2026, ab 18.00 Uhrauf dem YouTube-Kanal von BerneckerTV
Donnerstag, 03.09.2026, ab 18.00 Uhrauf dem YouTube-Kanal von BerneckerTV
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