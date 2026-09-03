Straßburg (ots) -
Louis Vuitton, das Imperium der Luxusmacher
Ab 22. September 2026 auf arte.tv und am 29. September 2026 ab 20.15 Uhr auf ARTE
2-teilige Doku von Jennifer Deschamps / ARTE France, Yami 2 / Frankreich 2026, 2x60 Min. / Erstausstrahlung
Der Stoff, aus dem Träume sind (1/2) (https://presse.arte.tv/programme/122704-001-A/) | 20.15
Der erste Teil dokumentiert Bernard Arnaults Aufstieg vom Bauunternehmer zum Big Player des globalen Kapitalismus. Früh erkannte er, wie lukrativ der Verkauf von Träumen sein kann. Nach Erfahrungen im US-Kapitalismus baute er in Frankreich ein Mode-Imperium auf. Mit 47 war er Milliardär und prägte die Luxusbranche wie kein Zweiter.
Ein Staat im Staate (2/2) (https://presse.arte.tv/programme/122704-002-A/) |21.15
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton weit mehr als ein Luxusimperium: Es ist ein Staat im Staate mit immenser Macht. Der Gruppe gehört die Zeitung Les Échos und sie unterhält enge Verbindungen zur Politik. Mit mehr als 75 Marken und unzähligen Immobilien ist Bernard Arnaults Familienholding in Paris allgegenwärtig.
>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028069/)
Pressekontakt:
Tonja von Thaden
Referentin für Presse und PR
tonja.von-thaden@arte.tv
+33 3 90 14 28 74
Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6345186
Louis Vuitton, das Imperium der Luxusmacher
Ab 22. September 2026 auf arte.tv und am 29. September 2026 ab 20.15 Uhr auf ARTE
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Der Stoff, aus dem Träume sind (1/2) (https://presse.arte.tv/programme/122704-001-A/) | 20.15
Der erste Teil dokumentiert Bernard Arnaults Aufstieg vom Bauunternehmer zum Big Player des globalen Kapitalismus. Früh erkannte er, wie lukrativ der Verkauf von Träumen sein kann. Nach Erfahrungen im US-Kapitalismus baute er in Frankreich ein Mode-Imperium auf. Mit 47 war er Milliardär und prägte die Luxusbranche wie kein Zweiter.
Ein Staat im Staate (2/2) (https://presse.arte.tv/programme/122704-002-A/) |21.15
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton weit mehr als ein Luxusimperium: Es ist ein Staat im Staate mit immenser Macht. Der Gruppe gehört die Zeitung Les Échos und sie unterhält enge Verbindungen zur Politik. Mit mehr als 75 Marken und unzähligen Immobilien ist Bernard Arnaults Familienholding in Paris allgegenwärtig.
>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028069/)
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