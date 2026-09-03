Hamburg (ots) -Ideal für Globetrotter - und mit gleich drei Inhouse-Technologien ausgestattet: Eco-Drive (Lichtantrieb), Radio Controlled (Funkuhr) und Super Titanium als Gehäuse- und Bandmaterial. So präsentiert Citizen seine neuesten Funk- und Weltzeituhren. In Form von vier kompakten Chronographen und vier reduziert gehaltenen Dreizeiger-Modellen. Bei allen an Bord: Eine Weltzeitfunktion mit Ortszeiten von 26 Städten. Besonders alltags- und reisetauglich sind die neuen Modelle dank des leichten und kratzfesten Materials Super Titanium. Die neuen Reisebegleiter sind ab September 2026 im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 479 Euro für die Dreizeiger-Modelle und liegt bei 695 Euro für die Chronographen.Weltzeit-/Funkuhren aus Super Titanium - mit zahlreichen FunktionenBeide neuen Modellvarianten haben ein lichtbetriebenes Eco-Drive-Werk mit Funkuhr-Technologie. Das heißt: Sie empfangen das lokale Signal einer Atomuhr und wandeln es sekundengenau um - die Abweichung liegt bei nur einer Sekunde in 100.000 Jahren.Die Funk-Chronographen setzen dabei auf das bewährte Inhouse-Werk H804 mit Eco-Drive. Neben der Weltzeit- und Funkuhr-Funktion bietet es einen ewigen Kalender, eine Stoppuhr, eine Energiereserve-Anzeige und eine Energiespar-Funktion. Alle Modelle sind zudem antimagnetisch, mit kratzfestem Saphirglas ausgestattet und bis 10 bar wasserdicht. Der Durchmesser liegt bei kompakten 40,5 Millimetern.Besondere Design-Merkmale sind das markante Gehäuse, das strukturierte Zifferblatt und die sportliche Tachymeter-Lünette. Sie ergänzt die innenliegende Weltzeit-Lünette mit Städtekürzeln.Puristisch im Design, umfangreich in den FunktionenDie Dreizeiger-Modelle sind im Design wesentlich reduzierter, bringen aber nahezu dieselbe Anzahl an Features mit: Funk- und Weltzeitfunktion mit der Ortszeit von 26 Städten, ewiger Kalender, Energiereserve-Anzeige, Energiespar-Funktion, antimagnetisch etc.Das kratzfeste Saphirglas ist entspiegelt, der Durchmesser liegt bei 37,5 Millimetern. Damit fallen diese Modelle in die Kategorie Unisex-Uhren, die gleichermaßen an die Handgelenke von Damen und Herren passen.In der Übersicht:Citizen Eco-Drive-Funkuhren - Chronographen-Modelle (2026)Modelle: AT8390-55E, AT8391-52H, AT8396-59L, AT8398-53XZifferblattfarben: Schwarz, Weiß, Blau, GrünLaunch: September 2026Preis (UVP): 695 EuroGehäuse/Band: Super Titanium (Band massiv)Glas: SaphirglasMaße: Durchmesser 40,5 mm, Höhe 10,42 mmSpezifikationen: Eco-Drive, Kaliber H804, Ganggenauigkeit ±15 Sek. pro Monat (ohne Signal), Gangreserve 180 Tage, Dunkelgangreserve 10 Monate, Chronograph (max. 60 Min., 1/20 Sek.), World Time, Zeitzonen abrufbar, Funkuhr (EUR, JPY, USA, China), Ortszeit für 26 Städte, 24-Std.-Anzeige, Tag/Datum, ewiger Kalender, antimagnetisch, Batterie-Entladungsanzeige, Energiereserveanzeige, Energiesparmodus, Double-Push-/Sicherheitsschließe, Band massiv, wasserdicht 10 bar, Gewicht 89 gCitizen Eco-Drive-Funkuhren - Dreizeiger-Modelle (2026)Modelle: CB1160-55A, CB1160-55E, CB1160-55L, CB1160-55WZifferblattfarben: Elfenbein, Schwarz, Blau, GrünLaunch: September 2026Preis (UVP): ab 479 EuroGehäuse/Band: Super Titanium (Band massiv)Glas: Entspiegeltes SaphirglasMaße: Durchmesser 37,5 mm, Höhe: 9,25 mmSpezifikationen: Eco-Drive, Kaliber H149, Ganggenauigkeit ±15 Sek. pro Monat (ohne Signal), Gangreserve 180 Tage, Dunkelgangreserve 2 Jahre, World Time, automatische Zeigerkorrektur, Funkuhr (EUR, JPY, USA, China), Stoß-Erkennungsfunktion, Ortszeit für 26 Städte, Datum, ewiger Kalender, antimagnetisch, Batterie-Entladungsanzeige, Energiesparmodus, Double-Push-/Sicherheitsschließe, Band massiv, wasserdicht 10 bar, Gewicht 80 g bzw. 81 g (Modelle CB1160-55A und CB1160-55E)Eco-Drive: Eine von Citizen entwickelte Technologie, die jede Art von Licht - von hellem Sonnenlicht bis hin zu schwachem Innenlicht - in die für den Betrieb einer Uhr erforderliche Energie umwandelt. Ein einziger vollständiger Ladevorgang gewährleistet eine Betriebsdauer von mehr als sechs Monaten. Im Jahr 1976 brachte Citizen die weltweit erste lichtbetriebene Analoguhr auf den Markt. Als wegweisender Innovator arbeitet Citizen auch heute daran, die Grenzen dieser Technologie zu erweitern.Radio Controlled: Citizen hat eine funkgesteuerte Technologie entwickelt, die jederzeit die genaue Uhrzeit anzeigt. Eine funkgesteuerte Uhr empfängt täglich ein Zeitsignal von einer Atomuhr, die in 100.000 Jahren eine Abweichung von nur einer Sekunde aufweist, sodass neben der Datumseinstellung auch geringfügige Abweichungen in der Zeitmessung automatisch korrigiert werden. Citizen brachte im Jahr 1993 die erste funkgesteuerte Multiband-Uhr der Welt auf den Markt. Als Pionier dieser Technologie ist Citizen auf diesem Gebiet nach wie vor führend.Super Titanium: Eine von Citizen entwickelte Technologie zur Oberflächenhärtung von massivem Titan. Es ist mindestens fünfmal härter als Edelstahl, äußerst kratzfest, leicht und hautfreundlich und bietet somit einen hervorragenden Tragekomfort.Über CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen. Von der Herstellung einzelner Komponenten bis zur Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now". Das heißt: Egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen - und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begann CITIZEN mit der Herstellung mechanischer Uhren, erfand Technologien, verbesserte sie und erforschte die Zukunft der Uhren, wie z. B. mit der patentierten lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6345183