Köln (ots) -Der WDR und die Produktionsfirma Bantry Bay Productions GmbH drehen aktuell einen neuen Dortmunder "Tatort". In "Engel sucht Frau zum Verwöhnen" (Arbeitstitel) ermitteln Peter Faber (Jörg Hartmann), Ira Klasnic (Alessija Lause) und Leo Sturm (Sophia Mercedes Burtscher) im Süggelwald. In dem Naturschutzgebiet im Dortmunder Norden wird eine junge Frau schwer misshandelt und tot aufgefunden. Die Spur führt zu einem Geschwisterpaar - und für Ira Klasnic, Chefin der Dortmunder Mordkommission, zu einem riskanten Undercover-Einsatz.Gedreht wird bis Mitte September in Dortmund, Köln und Umgebung. Regie führt Lea Becker nach einem Drehbuch von Eva Zahn und Volker A. Zahn. Die Bildgestaltung übernimmt Karl Kürten.Zum InhaltIm Dortmunder Süggelwald wird die Leiche der 35-jährigen Jessica Maurer gefunden. Die Obduktion zeigt, dass sie über längere Zeit schwer misshandelt wurde und eines gewaltsamen Todes starb. Die Ermittlungen führen Faber, Sturm und Klasnic zu René Engel (Andreas Pietschmann) und Simone Klimek (Petra Hartung), bei denen Jessica einige Monate gelebt haben soll. Das mutmaßliche Geschwisterpaar behauptet, sie seit ihrem Auszug nicht mehr gesehen zu haben.Da belastbare Beweise fehlen, wagt Ira Klasnic einen riskanten Schritt: Unter falscher Identität nimmt sie Kontakt zu René auf. Als "Katja" gewinnt sie sein Vertrauen und zieht schließlich bei ihm und Simone ein. Je länger Ira Klasnic in dem Haus bleibt, desto größer wird die Gefahr, dass ihre Tarnung auffliegt.In weiteren Rollen: Nina Kunzendorf, Sybille Schedwill, Sabrina Ceesay, Marcel Heuperman, Serhat Çokgezen, Marie Tragousti, Magdalena Wiedenhofer und andere."Engel sucht Frau zum Verwöhnen" (AT) ist eine Produktion der Bantry Bay Productions GmbH (Produzentin: Gerda Müller) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann). Die Dreharbeiten laufen bis zum 16. September 2026. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6345191