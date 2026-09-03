Die Aktie von Petco Health and Wellness Company ist nach den jüngsten Quartalszahlen deutlich gestiegen. Anleger honorieren vor allem die kräftige Verbesserung bei Gewinn und Cashflow, während der Umsatz weiterhin kaum wächst. Aktie reagiert positiv auf Quartalszahlen Nach Börsenschluss am 2. September legte die Petco-Aktie deutlich zu. Grund waren die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der Umsatz lag mit 1,49 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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