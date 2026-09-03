Die Aktie des kanadischen Erdölproduzenten Obsidian Energy hat zuletzt kräftig zugelegt und bleibt trotz des Kursanstiegs fundamental interessant. Höhere Ölpreise, steigende Investitionen und der Ausbau der Vermögensbasis könnten dem Unternehmen weiteren Rückenwind geben. Mehr Investitionen signalisieren Vertrauen Bei Obsidian Energy hat sich zuletzt vor allem das Investitionsbudget deutlich verändert. Für das laufende Jahr wurde der geplante Kapitaleinsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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