Die Strategy-Aktie bleibt eng an die Entwicklung von Bitcoin gekoppelt und bietet Anlegern zugleich eine gehebelte Möglichkeit, von einem neuen Aufwärtszyklus der Kryptowährung zu profitieren. Entscheidend ist daher die Frage, ob Bitcoin bereits den Boden des aktuellen Zyklus erreicht hat und welche Katalysatoren in den kommenden Monaten eine nachhaltige Erholung von Bitcoin und Strategy unterstützen könnten. Strategy bleibt als langfristige Bitcoin-Wette ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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