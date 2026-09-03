Rund 50 Prozent aller Phishing-Mails werden mittlerweile mithilfe von KI formuliert. Darüber, wie groß die Gefahr durch KI-gesteuerte Cyberangriffe tatsächlich ist, sind sich die Fachleute allerdings uneinig. Das steckt dahinter. Anton Cherepanov ist stets auf der Suche nach Interessantem. Ende August letzten Jahres entdeckte er genau das: eine Datei, die auf den ersten Blick harmlos wirkte, aber dennoch die maßgeschneiderten Sicherheitssysteme auslöste, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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