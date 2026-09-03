Unternehmerisches Denken, digitale Kompetenz, Innovationskraft und Führungsstärke sind entscheidend für den Erfolg als Versicherungsvermittler. Genau diese Qualitäten würdigt der Award Unternehmer-Ass, der vorbildliches Business aus der Branche sichtbarer machen will. Die Bewerbungsphase läuft. Auch 2026 werden wieder die erfolgreichsten Versicherungsagenturen und -makler gesucht. Der Award Unternehmer-Ass zeichnet unternehmerische Spitzenleistungen in der Versicherungsbranche aus. Unternehmerinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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