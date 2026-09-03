Krypto News September 2026: 824 Millionen Dollar für Ethereum ETFs, doch der ETH Kurs stockt

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824 Millionen Dollar flossen in einer Woche in die amerikanischen Ethereum ETFs, allein 567 Millionen Dollar davon bei BlackRock. Trotzdem eröffnete ETH am 1. September bei 2.467 Dollar und gab im Vormittagshandel auf 2.454 Dollar nach. Die Lücke zwischen Nachfrage und Kurs ist die eigentliche Geschichte dieser Woche. Institutionen kaufen so entschlossen wie seit zehn Monaten nicht mehr, doch der Chart hängt an derselben Marke fest.

Dieser Artikel zeigt die Zahlen hinter der Kaufwelle, die Marke, an der sich der September entscheidet, und den Punkt, den große Adressen längst eingepreist haben. weil ein Vermögenswert mit fast 300 Milliarden Dollar Marktwert nicht dieselbe Bewegung liefern kann wie ein Projekt vor seinem ersten Listing.

Krypto News: Der ETH Kurs hält 2.454 Dollar, während Ethereum Fonds neun Tage am Stück kaufen

In der letzten Augustwoche nahmen die Spot ETFs auf Ethereum an einem Tag 225,8 Millionen Dollar auf, den höchsten Tageswert seit zehn Monaten, wie Decrypt berichtet. Neun Handelstage in Folge brachten 1,42 Milliarden Dollar, BlackRock trug davon 1,02 Milliarden Dollar und kaufte an jedem einzelnen dieser neun Tage. Für die Woche bis zum 28. August summierten sich die Zuflüsse auf 824 Millionen Dollar.

Das Nettovermögen der Ethereum ETFs liegt bei 15,23 Milliarden Dollar, 5,2 Prozent des gesamten Marktwerts. Allein BlackRock nahm rund 385.000 ETH zu Kursen zwischen 2.490 und 2.550 Dollar auf. ETH eröffnete am 1. September bei 2.467 Dollar und fiel auf 2.454 Dollar, wie Yahoo Finance meldet. Die Terminmärkte preisen 66,4 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung ein, was den Druck auf Risikoanlagen erhöht und erklärt, warum der Kurs trotz Rekordzuflüssen nicht vom Fleck kommt.

Technisch entscheidet sich der September an der Marke von 2.438 Dollar, dem Fibonacci Rücksetzniveau, das sich als Schlüssellinie herauskristallisiert hat. Ein Wochenschluss darüber öffnet den Weg Richtung 2.920 Dollar, darunter drohen 2.220 und 2.000 Dollar. Eine Nachfrage dieser Härte kippt selten innerhalb weniger Wochen, doch wer knapp 300 Milliarden Dollar verdreifachen will, braucht fast 600 Milliarden an frischem Kapital, und genau an dieser Stelle schauen viele Anleger woanders hin.

Pepeto, die Wette, die kluges Geld vor der Schlagzeile eingeht

Wer nach der großen Bewegung sucht, findet sie nicht dort, wo sie schon stattgefunden hat. Große Adressen verschieben seit Wochen Kapital in eine Position, die noch keine Börse anzeigt, weil dort das Verhältnis aus Einstiegspreis und Listing Potenzial am weitesten auseinanderklafft.

Die klügste Wette in diesem Markt steht nie auf der heutigen Titelseite. Sie steht dort zwei Jahre später, wenn der Einstieg vorbei ist und alle behaupten, sie hätten es kommen sehen. Die Wallets, die Ethereum früh erwischt haben, wissen das am besten. Dieselben Adressen wechseln jetzt zu Pepeto, einem Meme Coin, der auf Ethereum entstanden ist und eine eigene Börse betreibt, noch ohne Listing und weiterhin zum exklusiven Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar.

Die Zahlen zeigen, warum die Runden sich schneller schließen als die vorherigen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind eingezahlt, kein neues Angebot wird gedruckt, und jeder neue Käufer reduziert die verbleibende Tranche weiter. Der Quellcode trägt das Audit von SolidProof, das vor der ersten öffentlichen Einzahlung abgeschlossen war. Den Börsengang begleitet ein Fachmann, der bei Binance früher selbst für Listings verantwortlich war.

Gebührenfreie Swaps, Transfers über drei Ketten und eine Vertragsprüfung, die Fallen vor der Freigabe erkennt, laufen live. Ethereum hat gezeigt, dass die größten Gewinne denen gehören, die vor dem Rest da sind. Der Vorverkauf wird nicht ewig offen bleiben, und wer heute noch draußen steht, kommt morgen teurer rein oder gar nicht mehr.

Fazit

Diese Krypto News zeigen einen ETH Kurs, dessen größte Halter in Mehrmonatshochs hineinkaufen, ein Muster, das nur vor großen Bewegungen auftaucht. ETH selbst braucht dafür Monate und 600 Milliarden Dollar. Pepeto mit demselben Pepe Mitgründer wiederholt das Muster, das letzte Zyklen in Vermögen verwandelt hat, und der Einstieg zu diesem Preis verschwindet mit dem Listing. Der Vorverkauf leert sich, jede Runde schließt schneller als die vorherige, und nach dem Listing gibt es keinen Einstieg zu diesem Preis mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welche Krypto News bewegen den Ethereum Kurs im September 2026?

Rekordzuflüsse in die Spot ETFs, 225,8 Millionen Dollar an einem Tag, 1,42 Milliarden Dollar in neun Tagen, BlackRock kaufte an jedem davon. Gegenwind kommt von der erwarteten Zinserhöhung.

Warum steigen Wallets jetzt bei Pepeto ein statt bei Ethereum?

Weil der Einstieg vor dem Listing liegt und ein Projekt dieser Größe beim Börsenstart eine Vervielfachung erreichen kann, die ETH mit 300 Milliarden Dollar Marktwert nicht mehr bietet. Einstieg über die offizielle Pepeto-Website.