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Markus Weingran
03.09.2026 15:27 Uhr
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Berkshires Japan-Pläne: Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein

Obwohl Broadcom die Erwartungen getoppt hat, drücken die Anleger auf den Verkaufsknopf. Gibt es ein Haar in der Suppe oder ist es die wachsende Angst vor einen Zinserhöhung der FED? Wie sollten Anleger reagieren?Berkshire möchte Japan-Anteil aufstocken Greg Abel macht da weiter, wo Warren Buffett aufgehört hat. Er möchte den Anteil von japanischen Titeln, welche das Orakel von Omaha ausgesucht hat, weiter aufstocken. Wir nehmen die fünf Titel, bei denen Abel aufstocken möchte, heute mal unter die Lupe. Dazu gibt es zwei ETFs auf den japanischen Markt und eine spekulative Rüstungs-Wette aus dem Land der aufgehenden Sonne. Freudensprung bei Snowflake Der US-Cloudspezialist hat die …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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