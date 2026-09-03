Berkshires Japan-Pläne: Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein

Obwohl Broadcom die Erwartungen getoppt hat, drücken die Anleger auf den Verkaufsknopf. Gibt es ein Haar in der Suppe oder ist es die wachsende Angst vor einen Zinserhöhung der FED? Wie sollten Anleger reagieren?Berkshire möchte Japan-Anteil aufstocken Greg Abel macht da weiter, wo Warren Buffett aufgehört hat. Er möchte den Anteil von japanischen Titeln, welche das Orakel von Omaha ausgesucht hat, weiter aufstocken. Wir nehmen die fünf Titel, bei denen Abel aufstocken möchte, heute mal unter die Lupe. Dazu gibt es zwei ETFs auf den japanischen Markt und eine spekulative Rüstungs-Wette aus dem Land der aufgehenden Sonne. Freudensprung bei Snowflake Der US-Cloudspezialist hat die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran