Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

- Anzeige/Werbung - Diese Ausgabe erscheint im Namen von Banyan Gold, Discovery Mining, Equinox Gold, GoGold, Hannan Metals, OR Royalties, Osisko Gold Group und Premier American Uranium, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 03.09.2026, 15:30, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die Renaissance der Kernenergie ist längst Realität. Weltweit sind aktuell 417 Kernreaktoren in Betrieb, weitere 77 befinden sich im Bau. Allein China betreibt bereits 60 Reaktoren und baut 37 weitere. Gleichzeitig erreichte die weltweite Kernstromerzeugung 2025 ein neues Allzeithoch. Damit rückt eine entscheidende Frage immer stärker in den Fokus: Woher soll das zusätzliche Uran kommen? Die World Nuclear Association beziffert den weltweiten Reaktorbedarf für 2025 auf rund 68.920 Tonnen Uran. Bis 2040 könnte dieser im Referenzszenario auf mehr als 150.000 Tonnen jährlich steigen. Das Problem ist dabei weniger die geologische Verfügbarkeit als vielmehr die Zeit: Neue Uranvorkommen müssen entdeckt, definiert, genehmigt, finanziert und schließlich in Produktion gebracht werden - ein Prozess, der viele Jahre dauern kann.

Die Versorgungssicherheit der 2030er- und 2040er-Jahre wird deshalb bereits heute in der Exploration entschieden. Genau hier liegt die enorme Bedeutung guter Uran-Explorations- und Entwicklungsgesellschaften. Denn neue Minen entstehen nicht auf Knopfdruck. Es braucht kontinuierliche Investitionen in Exploration, um die Ressourcenbasis zu schaffen, aus der die zukünftige Produktion überhaupt erst entstehen kann. Besonders wertvoll sind dabei Projekte in politisch stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktionen. In einer zunehmend geopolitisch fragmentierten Welt zählt längst nicht mehr nur, wie viel Uran global vorhanden ist, sondern vor allem auch, wo es liegt und wie sicher darauf zugegriffen werden kann.

Für Investoren ergibt sich daraus ein langfristig spannendes Umfeld. Auf der einen Seite wächst die Zahl der Reaktoren, bestehende Laufzeiten werden verlängert und neue Technologien wie Small Modular Reactors könnten den Uranbedarf zusätzlich erhöhen. Auf der anderen Seite benötigt die Angebotsseite Jahre, um darauf zu reagieren. Genau diese Diskrepanz macht Uran für uns zu einem der interessantesten Rohstoffthemen der kommenden Jahre. Denn die Renaissance der Kernenergie braucht nicht nur neue Reaktoren - sie braucht vor allem eines: ausreichend Uran.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Premier American Uranium stößt auf hochkarätige Urantrends auf Kaycee Projekt

13 der 22 im Zielgebiet Rustler gebohrten Bohrlöcher durchteuften eine Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,02% eU3O8 oder höher. Insbesondere durchteufte die Bohrung RT26-085 einen Abschnitt von 3,5 ft mit einem Gehalt von 0,135% eU3O8.

News: Premier American Uranium identifiziert bei laufenden Bohrungen in Kaycee, Wyoming, mehrere mineralisierte Uran-Trends

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Discovery: Weltklasse-Bohrungen bei Borden | Fortuna kauft Bambadji für 200 Mio. USD

Equinox + Orla Fusion final: Neuer Nordamerika-Goldriese mit 1,1 Mio. Unzen

Unternehmensnews

Banyan Gold stößt auf 142,7 Gramm Gold je Tonne Gestein

Im nördlichen Teil der Lagerstätte "Powerline" durchteufte das Bohrloch AX-26-874 13,03 g/t Gold auf 14,2 Metern, einschließlich 142,70 g/t Gold auf 1,0 Meter und erweiterte damit den hochgradigen Kern.

News: Banyan Gold durchschneidet 13,03 g/t Au auf 14,2 m bei Powerline North, AurMac, Yukon, Kanada

GoGold liefert beeindruckenden Cashflow

GoGold beendete das vergangene Quartal mit einem Rekord-operativen Cashflow von 26,3 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 27,8 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 419.986 Unzen Silberäquivalent.

News: GoGold gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal bekannt

Hannan Metals trifft sofort ins Schwarze

In allen hier berichteten Bohrlöchern des Projekts Stavaträsk wurde eine Goldmineralisierung durchteuft, darunter 9,2 m mit 1,3 g/t Gold und 1,1 m mit 15,6 g/t Gold (einschließlich 0,6 m mit 27,8 g/t Gold).

News: Erste Bohrungen von Hannan Stavaträsk treffen in jedem Bohrloch über eine Streichlänge von 650 m auf Gold

Osisko Gold mit positiven Quartalszahlen

Das Unternehmen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 32,7 Millionen $ (6,9 Millionen $ im 2. Quartal 2025) aus dem Verkauf von 5.547 Unzen Gold aus kleinmaßstäblichen Aktivitäten.

News: Osisko Gold gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

Dieser Newsletter wurde am 03.09.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PXXX

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situations-zertifikat/

Quellen:

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Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5%: ja, über "SRC Mining Special Situations Zertifikat" Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5%.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

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Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

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