Bildungsminister Wiederkehr pusht Finanzbildung an Schulen, und das ist grundsätzlich richtig so. Aber schau dir mal an, was das Arbeits- und Sozialministerium da tatsächlich für die Oberstufe zusammengestellt hat. Hier kannst du einen Blick in die Unterlagen werfen. Krypto-Assets, Derivate, Hochfrequenzhandel. Alles schön und gut, aber wenn ein 16-Jähriger nach diesem Unterricht mehr über Hochfrequenzhandel weiß als über den Zinseszinseffekt, dann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer