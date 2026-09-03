Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden aufgrund der gemeinsamen Bestimmung von Aufsichtsrat und Vorstand zu den am Montag, den 12. Oktober 2026, um 08.00 Uhr und um 11:00 Uhr stattfindenden ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen eingeladen.

Tagesordnungspunkte u.a. "Anzeige des Bestehens eines Verlustes in Höhe der Hälfte des Grundkapitals nach § 92 Abs. 1 AktG" und "Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke der Deckung von Verlusten und über die Anpassung der Satzung".

Beide Einladungen mit Tagesordnungspunkten finden Sie im Anhang.

SaphirTec%20HV%2012.10.2026.pdf

SaphirTec%20ao%20HV%2012.10.2026.pdf

Anhang:

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