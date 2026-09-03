Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden aufgrund der gemeinsamen Bestimmung von Aufsichtsrat und Vorstand zu den am Montag, den 12. Oktober 2026, um 08.00 Uhr und um 11:00 Uhr stattfindenden ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen eingeladen.
Tagesordnungspunkte u.a. "Anzeige des Bestehens eines Verlustes in Höhe der Hälfte des Grundkapitals nach § 92 Abs. 1 AktG" und "Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke der Deckung von Verlusten und über die Anpassung der Satzung".
Beide Einladungen mit Tagesordnungspunkten finden Sie im Anhang.Anhang: SaphirTec%20HV%2012.10.2026.pdf, SaphirTec%20ao%20HV%2012.10.2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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