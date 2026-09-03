Straubing (ots) -Das sind doch keine Reformen, sondern eher Reförmchen, die angedacht werden; und selbst die werden auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger in der Mitte der Gesellschaft ausgetragen. Die einzig echte und so dringend notwendige Reform, die dem Land wirklich helfen könnte, nämlich Privatvermögen und Spekulation mit Immobilien wesentlich stärker zu besteuern und zudem Bemessungsgrenzen bei Versicherungsleistungen zu vergrößern und dafür auf der anderen Seite die Unternehmen und die Mitte der Gesellschaft wirklich zu entlasten, die wird ja gerade nicht angegangen! Friedrich Merz verteidigt bloß den Status quo in einer Gesellschaft, wo die Schere zwischen reich und arm immer weiterauseinandergeht. (...) In jeder Mannschaft, in jedem Unternehmen spielt der Kapitän eine ganz entscheidende Rolle. Er kann wesentliche Strukturen bestimmen oder auch verändern. Lassen wir uns bloß nicht einreden, dass wir uns mit diesem Bundeskanzler Friedrich Merz zufriedengeben müssen!Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6345225