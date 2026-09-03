Mit Rundenrekorden am Nürburgring und starken Verkaufszahlen in China bereitet Xiaomi den Markteintritt seiner Elektroautos in Europa vor. Der chinesische Elektronikriese Xiaomi wird seine Elektroautos ab 2027 in Deutschland und weiteren europäischen Ländern verkaufen. Um den Vertrieb und Kundendienst aufzubauen, hat das Unternehmen auf der Technikmesse IFA in Berlin Absichtserklärungen mit acht führenden deutschen Autohandelsgruppen unterzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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