Rostock (ots) -
Heute hielt Vizeadmiral Jan Christian Kaack seine Bilanzrede auf der International Conference on Maritime Security & Defence in Hamburg.
Die Rede kann ab sofort über den nachfolgenden Link abgerufen werden:
Link: https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/TCTAzmZFskSoKfi
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Pressekontakt:
Presse- und Informationszentrum Marine
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Tel.: +49 (0)381 802 51521/51522/51524
E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.org
Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6345230
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