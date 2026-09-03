Berlin (ots) -XGIMI (https://us.xgimi.com/) stellt seine neue AURA 3-Serie (AURA 3 Max und AURA 3 Pro) auf der IFA 2026 vor - die nächste Generation des Heimkinos. Vom 4. bis 8. September 2026 können Besucher:innen in Halle 21, Stand H21-111, die AURA 3-Serie in immersiven, wohnraumähnlichen Umgebungen erleben, die zeigen, wie sich ein erstklassiges Großbild-Kinoerlebnis nahtlos in den Alltag integrieren lässt.Als Flaggschiff der neuen AURA 3-Serie vereint der AURA 3 Max fortschrittliche Bildqualität, immersiven Klang und flexible Unterhaltungsmöglichkeiten in einem Design. Dank seines Ultra-Kurzdistanz-Designs projiziert er ein 120-Zoll-Bild aus 8 Zoll (circa 20 cm) Entfernung zur Wand, sodass er platzsparend auf einem Fernsehschrank Platz findet und gleichzeitig ein immersives Großbild-Erlebnis bietet. Auf der IFA wird der AURA 3 Max gemeinsam mit der ausfahrbaren Leinwand XGIMI Ascend präsentiert und demonstriert so eine vollwertige Kinoanlage.Am Stand können Besucher:innen die AURA 3-Serie in exklusiv gestalteten Wohn- und Esszimmerumgebungen und erleben, wie sich Premium-Projektion nahtlos in den Wohnraum integrieren lassen. Von Filmabenden und Live-Sportübertragungen bis hin zu Gaming und Streaming präsentieren die Räume reale Unterhaltungsszenarien. Zudem wird die integrierte XGIMI WALL-App leere Wände in eine lebendige Leinwand mit kuratierten digitalen Kunstwerken verwandeln, wenn der Projektor nicht in Gebrauch ist.Als weltweit erste Ultrakurzdistanz-Projektor-Reihe setzt die Serie auf die Dynamic-Dual-Iris-Technologie. Zwei dynamisch gesteuerte optische Blenden regulieren dabei den Lichteinfall präzise und sorgen für tiefere Schwarztöne und einen höheren Kontrast. Eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle und der neue X-VISION AI-Bildprozessor von XGIMI sorgen für eine hohe Bildqualität, während sich das Design der Projektoren an modernen Möbeln orientiert.Highlights der AURA 3-Serie:- Weltweit erste 4K 120 Hz UST- Projektor Serie- RGB-Triple-Laser-Lichtquelle- Weltweit erstes optisches Dual-Iris-System in einer Ultra-Kurzdistanz-Projektor-Reihe- Bis zu 5.700 ISO-Lumen (AURA 3 Max) / 4.100 ISO-Lumen (AURA 3 Pro)- Bis zu 8.000:1 nativer Kontrast- Echtes 4K-Gaming mit 120 Hz, VRR und ALLM- X-VISION AI-Bildprozessor- Integriertes Google TV- Dolby Vision, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced und Filmmaker-Modus- Anti-RBE-Technologie zur Reduzierung des Regenbogeneffekts sowohl in 2D als auch in 3D- Kino-3D mit zwei mitgelieferten 3D-Brillen- 80-W-Harman-Kardon-Lautsprecher mit Dolby Atmos- Projektionsverhältnis von 0,163:1- Ultrakurzdistanzprojektion bis zu 200 ZollVerfügbarkeit und PreiseDie AURA-3-Serie startet am 20. Oktober 2026 auf Kickstarter; exklusive Vorbestellungen sind ab sofort unter https://de.xgimi.com/products/aura-3-series-deposit-reservationmöglich. Durch eine Anzahlung von 50 US-Dollar können sich Kunden bereits vor Beginn der Kickstarter-Kampagne einen zusätzlichen Rabatt von 200 US-Dollar sichern und erhalten am 20. Oktober per E-Mail einen Launch-Link, um ihre Bestellung für die Ultrakurzdistanz-Projektoren der AURA-3-Serie auf Kickstarter abzuschließen.Exklusive Kickstarter-Preise:- AURA 3 Max: $2,399- AURA 3 Pro: $2,199Besuchen Sie XGIMI auf der IFA 2026Neben der AURA 3-Serie können Besuchende auf der IFA auch Modelle der Titan Noir Serie, den neuesten Premium-Heimkino-Projektor von XGIMI, entdecken. Zusammen spiegeln diese Innovationen den kontinuierlichen Ausbau von XGIMI im Bereich immersiver Unterhaltung und intelligenter Technologie im Alltag wider.Wann: 4. bis 8. September 2026Ort: Halle 21, Stand H21-111, Messe BerlinWeitere Informationen finden Sie unter xgimi.com.Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHDeniz Sahin / Alexander Seiche / Inka Kristen WolfSendlinger Straße 42A80331 MünchenEmail: xgimi@schwartzpr.deTel. 089 211 871 -47 / -37 / -76www.schwartzpr.deOriginal-Content von: XGIMI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180015/6345229