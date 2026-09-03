Wien (www.fondscheck.de) - J.P. Morgan Asset Management hat Felix Germann zum Country Head für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Germann übernehme damit eine Position, die zuvor Hermann Pfeifer innegehabt habe. Pfeifer habe J.P. Morgan AM bereits im Mai 2025 verlassen und sei mittlerweile Head of Distribution für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Invesco. Interimistisch habe Christoph Bergweiler, der Leiter des Fondsgeschäfts von J.P. Morgan AM in Kontinentaleuropa, die Funktion des Länderchefs übernommen. Nun berichte Germann an ihn. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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