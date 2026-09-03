Berlin (ots) -Am Mittwoch, 16.9., ab 9.00 Uhr hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament ihre jährliche Rede zur Lage der Union SOTEU.Im vergangenen Jahr hat Europa aktiv daran gearbeitet, in einer unvorhersehbareren Welt mehr Verantwortung für seine eigene Zukunft zu übernehmen. Wir investieren mehr in unsere Sicherheit, stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit, beschleunigen den Übergang zu sauberer heimischer Energie und bauen weltweit neue Partnerschaften auf.Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in ihrer Rede zur Lage der Union ("SOTEU" - State of the Union) im Europäischen Parlament zurückblicken und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Diese Rede ist ein entscheidender Moment für die Demokratie in der EU, sie bietet die Gelegenheit,- das vergangene Jahr zu reflektieren,- die Prioritäten der EU für Europa und darüber hinaus darzulegen und- neue Initiativen anzukündigen, die auf den bisherigen Erfolgen der EU aufbauenDie Übertragung über den Audiovisuellen Dienst der Europäischen Union EBS aus dem Europäischen Parlament startet um 8:45 Uhr, die Rede beginnt gegen 9 Uhr. Es schließt sich eine parlamentarische Debatte an. Technische Details:Die Rede zur Lage der Union 2026 wird live, unverschlüsselt und kostenlos übertragen (im Netz und über Satelliten): https://audiovisual.ec.europa.eu/en/Es gibt zwei Versionen: EBS+ überträgt das Original-Videosignal, EBS eine erweiterte Version, die soziale Medien, Zitate und Illustrationsmaterial integriert.Sie können den Livestream über EBS+ als Cleanfeed gerne für ihre Publikationen bzw. ihren Sender übernehmen.Über eine kurze Rückmeldung, ob Sie die Rede streamen bzw. senden werden, sind wir Ihnen dankbar.Als Ansprechpartnerinnen zum Inhalt der Rede stehen Ihnen Birgit Schmeitzner unter Tel.: +49 (30) 2280-2300 und unter E-Mail: Birgit.SCHMEITZNER@ec.europa.eu, Katrin Abele unter Tel.: +49 (30) 2280-2140 und unter E-Mail: Katrin.ABELE@ec.europa.eu sowie Claudia Guske unter Tel.: +49 (30) 2280-2190 und unter E-Mail: Claudia.GUSKE@ec.europa.eu. gerne zur Verfügung.Für technische und organisatorische Fragen zum Broadcast wenden Sie sich bitte an EbS+ unter Tel.: +32 2 29 64106 oder E-Mail: newsdesk@ec.europa.eu. Für technische Fragen zur Satellitenübertragung oder dem Web-Player wenden Sie sich bitte an: COMM-E-team@ec.europa.eu.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6345246