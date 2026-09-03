Berlin (ots) -Wir gratulieren Ronald Rauhe herzlich zu seiner Ernennung zum Staatsminister für Sport und Ehrenamt. Damit hat das Warten auf die Nachbesetzung von Christiane Schenderlein endlich ein Ende. Als zweifacher Olympiasieger bringt Rauhe umfangreiche eigene Erfahrungen aus dem Spitzensport mit.Sonja Eichwede, stellvertretende Fraktionsvorsitzende:"Ich gratuliere Ronald Rauhe herzlich zu seiner Ernennung. Nach dem Wechsel von Christiane Schenderlein ins Bundesgesundheitsministerium wird die vakante Position nun endlich nachbesetzt. Damit haben die Verbände im organisierten Sport und im Ehrenamt wieder einen festen Ansprechpartner. Als erfolgreicher Spitzensportler kennt Ronald Rauhe die Herausforderungen des Sports aus eigener Erfahrung und hat sich auch neben und nach seiner sportlichen Karriere ehrenamtlich engagiert. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg. Besonders freue ich mich darüber, dass mit Ronald Rauhe eine Brandenburger Sportlegende Teil der Bundesregierung wird."Bettina Lugk, Sprecherin für Sport und Ehrenamt:"Wir freuen uns, dass mit Ronald Rauhe künftig jemand Verantwortung für den Sport übernimmt, der ihn selbst über viele Jahre auf höchstem Niveau betrieben hat. Seine Erfahrung als Athlet kann wichtige Impulse geben.Bei aller Freude über die Benennung darf das Ehrenamt aber nicht aus dem Blick geraten. Der Staatsminister bleibt für beides zuständig. Millionen Menschen engagieren sich freiwillig in Vereinen und Initiativen und leisten damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Gute Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und mehr Anerkennung für dieses Engagement müssen deshalb ebenso auf der Agenda stehen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle-Telefon: 030 227 52728Email: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6345267