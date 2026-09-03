Erfurt (ots) -Ein leises Summen, das Generationen begeistert: "Die Biene Maja" (ZDF) ist seit fünf Jahrzehnten fest in den Erinnerungen verankert und auch heute noch auf allen KiKA-Plattformen präsent. Zum Jubiläum erweitert KiKA ab sofort das Biene Maja-Angebot auf kikaninchen.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Fkikaninchen%2Fdie-biene-maja%2Fdie-biene-maja-100&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Caad4a33fa828409857bb08df09be3ca1%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639240385006705210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kUSWQbehNy3ezLFmdAA9D6ZTEDhgvwBvvExQL2yVnjM%3D&reserved=0), in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App - mit Videos, Mitmachaktionen und Hintergrundwissen rund um Maja und Bienen."Die Biene Maja begeistert seit 50 Jahren Kinder mit Neugier, Mut und Abenteuerlust. Ihre Geschichten stehen schon immer für Offenheit, Toleranz und ein respektvolles Miteinander. Majas Klatschmohn-Welt ist bunt und vielfältig. Hier darf jede Figur so sein, wie sie sein möchte. Gerade darum ist das Format heute immer noch so aktuell. Gemeinsam mit Studio 100 als Lizenzgeber entwickeln wir im ZDF die Biene Maja behutsam weiter. Dass Maja von Beginn an auch auf KiKA immer wieder neue Kinder erreicht, macht diese Erfolgsgeschichte besonders," so Michael Stumpf, Leitung ZDF Kinder und Jugend.Roman Twork, KiKA-Programmgeschäftsführer weiter: "Seit Generationen begeistert die kleine Biene - und genau das macht sie so besonders. Umso schöner ist es für uns bei KiKA, dieses Jubiläum gemeinsam mit dem ZDF zu feiern und Majas Welt für Kinder und Familien auf all unseren Plattformen lebendig werden zu lassen. Dass wir dabei im öffentlich-rechtlichen Netzwerk so eng zusammenarbeiten, ist ein großer Gewinn: Gemeinsam können wir Geschichten, die schon lange Herzen erobern, immer wieder neu erzählen - und so auch die nächste Generation für Maja und ihre Abenteuer gewinnen."Digitale Erlebniswelt auf den KiKA-PlattformenAuf kikaninchen.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Fkikaninchen%2Fdie-biene-maja%2Fdie-biene-maja-100&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Caad4a33fa828409857bb08df09be3ca1%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639240385006738628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jaY5yu8%2F8TgWlBDI8teGuFyTlgisdMA9j6dMMKkxoOE%3D&reserved=0) gibt es eine redaktionell kuratierte Themenwelt rund um die Biene Maja. Mit Videos und Filmen, Figurenporträts, Gewinnspiel sowie weiteren Mitmach-Angeboten bündelt sie verschiedene Inhalte rund um die tierische Kultfigur. Auch im Streaming setzen KiKA und ZDF auf Vielfalt und inhaltliche Tiefe: Formate wie "1, 2 oder 3" und "SingAlarm" (beide ZDF) greifen das Jubiläum mit eigenen Beiträgen auf - darunter entstand ein neuer Song in Zusammenarbeit mit Eko Fresh. Ergänzend stehen ausgewählte Inhalte aus Wissensformaten wie "Löwenzahn" und "PUR+" (beide ZDF) bereit, die zusätzliche Einblicke auf Natur, Bienen und Umwelt eröffnen.Kuratierter Programmschwerpunkt am 6. September 2026Am 6. September 2026 steht die Biene Maja im Mittelpunkt eines vielseitigen TV-Angebots bei KiKA und im ZDF: Bereits ab 6:00 Uhr starten vier Folgen der 3D-Animationsserie im ZDF, um 6:50 Uhr folgt der Zeichentrickfilm "Die Biene Maja - Ihre schönsten Abenteuer" (ZDF). Auch im weiteren Verlauf des Morgens dreht sich alles um die Welt der Bienen - etwa bei "Löwenzahn" um 8:10 Uhr mit "Bienen - Der Raub der Honigmacher" und bei "1, 2 oder 3" um 8:25 Uhr im ZDF mit "Bienen - Helden der Natur" (alle ZDF). Ab 9:25 Uhr setzt sich das Jubiläumsprogramm bei KiKA fort, darunter "Freundschaft ist dicker als Honig" und "Das geheime Königreich" (beide ZDF) sowie ausgewählte Episoden, die Maja in den Mittelpunkt stellen. Ergänzt wird der Schwerpunkt durch "Anna und die wilden Tiere" (BR) um 16:35 Uhr und das "KiKA-Baumhaus" um 18.47 Uhr, die das Thema Bienen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Alle Formate sind auch auf kikaninchen.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Fkikaninchen%2Fdie-biene-maja%2Fdie-biene-maja-100&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Caad4a33fa828409857bb08df09be3ca1%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639240385006754625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=k8T3oa1NuwD0QvqpPkZBsxhi4otC6d%2FeRnC8rqLae5I%3D&reserved=0), in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App abrufbar.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6345264