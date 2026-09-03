Berlin (ots) -Aiper, die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger[1] und Vorreiter im Bereich smarter Gartenlösungen, präsentiert auf der IFA Berlin 2026 (4. bis 8. September) die Erweiterung seines Smart Yard Ökosystems. Mithilfe dieses Systems können Nutzende ihre zuvor getrennten Bereiche der Gartenpflege zentral über eine Plattform steuern.Das übergeordnete System für übersichtliche PflegeDurch Aiper Intelligence of Things (AIoT) tauschen kompatible Geräte Informationen untereinander aus und koordinieren ihre Abläufe automatisch, wodurch eine nahtlose und weitgehend autonome Gartenpflege ermöglicht wird. Wetterdaten, Zeitpläne und Daten von Bodensensoren werden zusammengeführt und bilden so die Grundlage für intelligente Automatisierungsprozesse im gesamten System. Dadurch werden Pflegeaufwand und Ressourcenverbrauch minimiert.Zu den kompatiblen Geräten des Aiper Smart Yard Ökosystems gehören Poolreinigungsroboter, Bewässerungssysteme, Mähroboter, Bodensensoren, Wetterstationen und Solarpanels. Über das Aiper Smart Yard Ökosystem können Nutzer:innen all ihre kompatiblen Geräte unkompliziert über die App steuern und eigene Routinen für die Pool- und Gartenpflege einrichten.In der Praxis unterstützt dieser vernetzte Ansatz typische Alltagsszenarien wie Daily Care, Climate Care und Vacation Care. Daily Care koordiniert Mähen, Bewässerung, Bodenüberwachung und Poolpflege, sodass Routineaufgaben in der richtigen Reihenfolge und ohne ständige Eingriffe der Nutzer:innen ausgeführt werden. Erkennt der Bodensensor beispielsweise, dass ein Bereich bereits feucht ist, kann das System die ursprünglich geplante Bewässerung pausieren und so unnötiges Bewässern vermeiden. Climate Care ermöglicht es dem System, Pflegepläne an veränderte Wetter- und Umgebungsbedingungen anzupassen und beispielsweise bei erkanntem Regen die Bewässerung oder Poolreinigung zu pausieren. Vacation Care koordiniert die Garten- und Poolpflege während der Abwesenheit der Nutzer:innen anhand ihres Zeitplans. Das System bleibt dabei selbstständig in Betrieb und erfordert nur dann einen Eingriff, wenn dieser tatsächlich notwendig ist.Die neuesten Produkt-Highlights für das Ökosystem von AiperAiper stellt auf der IFA Berlin nicht nur das Ökosystem als Neuheit vor, sondern auch neue - für das System kompatible - Produkte für Garten und Pool.Aiper IrriSense 2 SEDer Nachfolger des Aiper IrriSense 2 ist ein 3-in-1-Smart-Bewässerungssystem für mehrere Zonen und besteht aus einem Controller, dem Rasensprenger selbst und einem Elektroventil. Sein kompaktes Design mit einer Größe von nur 30 cm und einem Gewicht von lediglich 2,6 kg sowie die unkomplizierte Installation in nur 10 Minuten machen den IrriSense 2 SE zu einer einfach zu bedienenden Plug-and-play-Lösung für die Gartenpflege.Mithilfe des Smart App Center können Nutzende den Aiper IrriSense 2 SE aus der Ferne über ihr Smartphone steuern. Dabei lassen sich individuelle Karten und Routinen einrichten sowie die entsprechenden Daten überwachen. Der IrriSense 2 SE kann zudem über das Aiper Solarpanel mit Strom versorgt werden.Der Rasensprenger simuliert natürlichen Regen mithilfe der EvenRain-Technologie und deckt eine Fläche von bis zu 445 m² bei einer Sprühweite von bis zu 12 m ab. Die pflanzenspezifische Mehrzonen-Bewässerung ermöglicht es, bis zu sechs individuelle Zonen einzustellen und so auf die unterschiedlichen Bewässerungsbedürfnisse verschiedener Pflanzen einzugehen. In Kombination mit wetteradaptiver Bewässerungsplanung und Bodenfeuchtigkeitsdaten des Aiper Bodensensors ermöglicht das System Wassereinsparungen von bis zu 40 Prozent gegenüber herkömmlichen, im Boden installierten Bewässerungssystemen. Das ist insbesondere dort relevant, wo der Wasserverbrauch für die Gartenbewässerung zunehmend eingeschränkt wird.Alle IrriSense Geräte sind mit dem leistungsstarken Aiper Solarpanel kompatibel, das eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden ohne Verbindung zum Stromnetz ermöglicht. Auch während des Ladens über das Solarpanel bleiben die Geräte voll funktionsfähig.Scuba V3 UltraDer Scuba V3 Ultra ist Aipers weltweit erster kognitiver, KI-gestützter 6-in-1-Poolreinigungsroboter. Der V3 Ultra verfügt über Aipers AI Patrol Cleaning Technologie, die auf Funktionen zur Umgebungserkennung und Routenplanung basiert. Zusammen ermöglichen diese Systeme dem Roboter, Nutzerpräferenzen, lokale Wettermuster und Poolabmessungen zu berücksichtigen und selbstständig den optimalen Reinigungsmodus für eine effizientere Akkunutzung auszuwählen und so einen siebentägigen Reinigungsplan ohne manuelle Eingriffe zu ermöglichen.Zwei Kameras ermöglichen eine räumliche Tiefenwahrnehmung und präzise Abstandserkennung über und unter der Wasserlinie. Sie bieten eine Erkennungsreichweite von bis zu zwei Metern, eine Reaktionszeit von 0,1 Sekunden und erkennen mehr als 20 verschiedene Schmutzarten. Die Reinigung wird anschließend an die erkannte Schmutzmenge angepasst. Die von den Kameras erfassten Bilddaten werden weder gespeichert noch in die Cloud übertragen, um die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzenden zu gewährleisten.Das Gerät reinigt Boden, Wände, Wasserlinie, Wasseroberfläche und flache Poolzonen ab 20 Zentimetern Wassertiefe; eine Chlortablettenkammer komplettiert das 6-in-1-Konzept. Die energiesparende JellyFloat Lift Engine sorgt für zuverlässige Fortbewegung und erleichtert das Anheben aus dem Pool. Bei der Bodenreinigung erreicht das Gerät eine Laufzeit von bis zu 240 Minuten.Eine Dual-Pumpe erzielt eine Saugleistung von bis zu 32.200 Litern pro Stunde. Das mehrstufige MicroMesh-Filtersystem erfasst mit 180-Mikrometer- und 3-Mikrometer-Filterung sowohl groben Schmutz als auch feinste Partikel.Die Bedienung erfolgt per Knopfdruck oder über das Smart App Center, das Reinigungsfunktionen und Betriebsstatus bündelt. Zur einfachen Entnahme kehrt der 13 Kilogramm schwere Roboter an die Wasseroberfläche zurück und lässt das aufgenommene Wasser zügig ab.Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com und auf Social Media: LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok und X.Ihr Agenturkontakt bei Schwartz Public Relations:Marike Labus, Inka Kristen Wolf, Alexander SeicheSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel: +49 (0)89 211871 -53/ -76 / -37E-Mail: aiper@schwartzpr.dewww.schwartzpr.deOriginal-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180781/6345277