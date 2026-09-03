Die SAP-Aktie setzt ihre Erholung fort und sorgt erneut für Aufmerksamkeit. Nach dem jüngsten Kursanstieg bleibt die Stimmung positiv - vor allem, weil Analysten dem Softwarekonzern weiterhin Spielraum nach oben zutrauen. Gleichzeitig stellt sich nach der starken Rally die Frage, wie viel davon bereits eingepreist ist.SAP wieder im Aufwärtstrend Die Aktie konnte zuletzt erneut zulegen und bewegt sich wieder in Richtung der jüngsten Hochs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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