Heute fällt eine Entscheidung, auf die Notenbanker und Anleger weltweit gewartet haben.Mit dem US-Arbeitsmarktbericht für August steht der Wochenhöhepunkt auf dem Programm - die Zahlen aus Washington könnten richtungsweisend für die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve sein. Unilever lädt Investoren zum Capital Markets Day und dürfte dabei die Weichen für den künftigen Kurs des Konsumgüterkonzerns stellen, während Standard Life in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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