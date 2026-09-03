Traditionell dreht sich auf boersengefluester.de ja alles um deutsche Spezialwerte. Also mussten wir gar nicht lange überlegen, als wir auf der von Equity Forum organisierten Herbstkonferenz am 31. August 2026 nach dem Mittag die Wahl zwischen den Vorstandspräsentationen der Vienna Insurance Group, der Österreichischen Post und MedNation hatten. Hinzu kommt, dass MedNation - bis Juli 2022 als Eifelhöhen-Klinik firmierend - ausgesprochene Fans in der Investorenszene hat. Das liegt insbesondere an den enormen stillen Reserven aus Immobilienvermögen. Aber auch die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells rund um die drei Reha-Kliniken Kaiser Karl in Bonn (Orthopädie, Geriatrie), Herzpark in Mönchengladbach (Kardiologie) sowie die Aatalklinik Wünnenberg (Neurologie) um kleinere Einrichtungen in der Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten sowie die geplanten Aktivitäten im Bereich der Prävention von kardiologischen Erkrankungen für Selbstzahler sowie das Recruiting von indischem Fachpersonal sind Themen, die an der Börse gut ankommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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