Berlin (ots) -Bei der PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG steht zum Jahresende 2026 ein geplanter Führungswechsel an: Geschäftsführer Ingo Kästner wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen und nach vielen erfolgreichen Jahren in den Ruhestand treten. Seine Nachfolge tritt Natascha Thomas an. Unterstützt wird sie künftig von Désirée von Domarus, die als Kaufmännische Leiterin Prokura erhält und die wirtschaftliche Steuerung des Unternehmens mitverantwortet.Ingo Kästner hat die PMG über viele Jahre maßgeblich gestaltet. Unter seiner Führung wurden neue Geschäftsfelder erschlossen, digitale Angebote ausgebaut und die Position des Unternehmens als führender Anbieter für Medienbeobachtung, Pressespiegel und Medienanalysen im deutschsprachigen Raum nachhaltig gestärkt."Die vergangenen Jahre bei der PMG waren geprägt von engagierten Kolleginnen und Kollegen, vertrauensvollen Partnerschaften und vielen erfolgreichen Entwicklungen", sagt Ingo Kästner. "Ich freue mich sehr, die Verantwortung an Natascha Thomas zu übergeben. Sie kennt das Unternehmen, den Markt und unsere Kunden seit vielen Jahren und wird die PMG mit Kompetenz, Erfahrung und strategischer Klarheit erfolgreich weiterführen."Natascha Thomas ist seit sechs Jahren stellvertretende Geschäftsführerin der PMG und verantwortet die Bereiche Vertrieb, Marketing und Business Development. Gemeinsam mit Ingo Kästner hat sie die Wachstumsstrategie des Unternehmens gestaltet und umgesetzt. Durch den Ausbau des Produktportfolios, die Erschließung neuer Geschäftsfelder und die Weiterentwicklung digitaler Angebote verzeichnete die PMG in diesem Zeitraum eine kontinuierlich positive Umsatzentwicklung.Vor ihrem Wechsel zur PMG war die Diplom-Kommunikationsforscherin in verschiedenen Führungspositionen der Medienbranche tätig. Sie verantwortete Marketing- und Vertriebsbereiche bei der AFP GmbH sowie beim SID Sport-Informations-Dienst und sammelte bei Axel Springer umfassende Erfahrungen im digitalen Mediengeschäft und der Entwicklung digitaler Produkte.Olivera Kipcic, Leiterin Frankfurter Allgemeine Archiv und Rights Management sowie Vorsitzende der Gesellschaftervertretung der PMG Presse-Monitor, würdigt die Arbeit des scheidenden Geschäftsführers: "Ingo Kästner hat die PMG über viele Jahre mit großem Engagement, hoher persönlicher Verantwortung, unternehmerischem Weitblick und einem feinen Gespür für die Entwicklungen des Medienmarktes entscheidend vorangebracht. Für diese außerordentlichen Verdienste gilt ihm unser besonderer Dank und unsere große Anerkennung. Wir wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute."Alexandra Braun, Geschäftsführerin der Axel Springer Ullstein Syndication GmbH sowie stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaftervertretung der PMG Presse-Monitor, ergänzt: "Der bevorstehende Führungswechsel steht für Kontinuität und zugleich für die konsequente Weiterentwicklung der PMG. Das Unternehmen wird seinen erfolgreichen Kurs fortführen und Qualitätsjournalismus mit moderner Technologie, innovativen Datenlösungen und rechtssicheren Nutzungsmodellen verbinden. So schafft die PMG nachhaltigen Mehrwert für Verlage, Unternehmen und Institutionen gleichermaßen und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten für journalistische Inhalte im digitalen Zeitalter."Zu den wichtigen Zukunftsprojekten des Unternehmens zählen das Presseportal für Schulen, das Lehrkräften und Bildungseinrichtungen den Zugang zu hochwertigen journalistischen Inhalten für den Unterricht ermöglicht, sowie Media4AI. Mit diesem Angebot legt die PMG die Grundlage für die rechtssichere Nutzung lizenzierter Medieninhalte in unternehmensinternen KI-Anwendungen. Beide Initiativen stehen beispielhaft für die Innovationskraft des Unternehmens und die Erschließung neuer Nutzungsszenarien für Qualitätsjournalismus.Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGDie PMG unterhält als Unternehmen großer deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie der beiden Verlegerverbände die größte, tagesaktuelle Mediendatenbank im DACH-Raum.Seit über 25 Jahren stellt das Berliner Unternehmen eine stetig wachsende Anzahl an Beiträgen aus Zeitungen, Zeitschriften, Online-Medien, Newslettern, Podcasts und von Agentur-Meldungen digital für die Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienanalyse zur Verfügung. Zum Kundenstamm der PMG gehören über 5.000 Unternehmen und Behörden im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGE-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deOriginal-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32453/6345311