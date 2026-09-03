Nach dem starken August nimmt die Assembly Biosciences-Aktie aktuell etwas Tempo heraus und notiert bei 35,84 US$. Die Rally hat den Kurs inzwischen unmittelbar an den Widerstand bei 37 US$ geführt, ohne dass die übergeordnete Aufwärtsdynamik bislang Schaden genommen hätte. Gleichzeitig sorgen mehrere klinische Meilensteine und die Partnerschaft mit Gilead für weitere Fantasie. Vieles spricht dafür, dass die Marke von 40 US$ schon bald zum nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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